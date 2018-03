Ayer lunes docentes del departamento se convocaron en una lutitudinaria marcha por las principal avenida de Ciudad.

Entre los reclamos estaban el aumento del salario, mejoras en la condiciones de trabajo, ítem aula, defensa de la educación pública por nombras algunos.

“Hoy no estuvimos en las escuelas y estamos acá para reivindicar la tarea de los trabajadores de la educación, estamos aquí porque para nosotros no hay héroes individuales , sino colectivos, porque sabemos que la única lucha destinada a triunfar es la que damos en unidad, estamos aquí porque no queremos retroceder ni un palmo en nuestras conquistas, en nuestros derechos, estamos aquí porque se pretende instalar un nuevo ajuste, acá estamos porque se nos impuso un ítem aula y esta y otras formas más de ajuste violando nuestros derechos, cuando vemos que mientras discutimos salarios en las paritarias los aumentos de la canasta básica y los servicios no nos permiten llegar a fin de mes”, manifestaba enérgicamente una de las docentes.

“Como va a haber educación de calidad con menos presupuesto, sin edificios escolares dignos, sin insumos administrativos, cada vez es más común y naturalizado preparar eventos para juntar fondos para sostener gastos que debería hacerse cargo el gobierno”

Otra de las educadoras presentes denunció que efectivos policiales se acercaron a la escuela a recabar datos de las personas que estaban haciendo paro, “información que es privada de la escuela y si de ultima lo que está en juego es el sueldo, el día descontado eso se informara por los medios que se hace siempre”.

“Cuando les pregunte cual era el motivo por el que estaban recabando esa información, me empezaron a preguntar el nombre de mi mama, de mi papa y ya me pareció una denuncia, me dijeron que querían datos, que obedecían órdenes del ministerio del interior, me comunique con gente del sindicato para que se haga un pedido de informe. Inmediatamente que sucedió eso fui a supervisión a poner en aviso y la supervisora puso a los demás directores en alerta”, expresaba.

A.C