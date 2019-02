Mujeres del Vino Argentino, es un evento que lleva a cabo un grupo de Mujeres, denominadas “IN GENIAS MZA”, a cargo de sus representantes: Claudia Corín y María del Pilar Zalazar, reuniendo más de 300 Mujeres a lo largo de toda la provincia; con el fin de homenajearlas en distintos meses, con diversas actividades: gourmet, degustaciones, visitas guiadas, actividades deportivas, entre otras.

Es importante visualizar el trabajo de la Mujer, que en muchos casos no se conoce y que su aporte es fundamental en la industria vitivinícola y también del aceite de oliva.

En General Alvear este grupo de mujeres destacó al sector vitivinícola por la gran influencia femenina, quizás es el Departamento sureño que mayor cantidad de mujeres posee en el sector; siendo la mayoría enólogas encargadas de la conducción del vino de muchas bodegas.

Desde la Municipalidad y con la colaboración del Centro de Enólogos y la Bodega de Jorge Rubio, mujeres alvearenses fueron destacadas, estas distinciones fueron consensuadas con la Presidente del Centro de Enólogos.

La Diputada Provincial Maricel Arriaga expresó: “este evento se realiza para distinguir aquellas mujeres que trabajan dentro del mundo del vino, el objetivo es visibilizar el trabajo de las mujer en cada uno de los procesos, que son protagonistas dentro de este mundo. Un gran agradecimiento a Jorge Rubio que nos prestó sus instalaciones para realizar este evento”.

Claudia Corín del grupo In Genias Mza dijo: “la idea es que este trabajo se conozca, que la familias conozcan lo que hacen y distinguirlas, dar difusión de esa labor como también para resaltarlo”.

María Del Pilar Zalazar del grupo In Genias Mza dijo: “destacamos no solo el rol protagonista que tiene la mujer en el vino, sino también como madre, como esposa y situándola en este contexto tan difícil que le lleva tanto tiempo”.

Soledad Vargas una de las mujeres distinguidas manifestó “para mi es una experiencia espectacular, soy de lujan y trabajo en San Martín hace mucho en esto y cuando me dijeron de venir Alvear, me encantó la idea para hacer turismo, todos tenemos que entender que la viticultura es nuestra industria madre y tenemos que defenderla siempre, esta actividad me eligió a mí siempre digo eso, porque soy madre y es complicado, esto es una pasión, porque las fincas están lejos, me quedo hasta largas horas peleando a las heladas, pero cuando ves el producto final, pensas que todo valió la pena”.

Jorge Rubio Dueño de la Bodega expresó: “es algo muy lindo lo que se ha dado esta noche, hacen un aporte grande en este área, con respecto a mi bodega, el 60% de nuestro personal son mujeres y en el área enológico el 100% ciento, está comprobado que las mujeres tienen mejor olfato que el hombre, esto significa que son espacios que ellas han ido ganando por sus capacidades, de apoco han avanzado en todos los espacios, sociales, laborales como políticos”.

