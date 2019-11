En el marco del mes de la Eliminación hacia la Violencia de la Mujer, cuyo día es el próximo 25, una estudiante alvearense revalorizó el simbolismo de los Bancos Rojos dispuestos en el boulevard de Avenida Libertador y realizó la instalación de una escultura “representando el árbol de la vida”.

Se trata de Yanina Cabrera, alumna de 4º del Profesorado de Artes del IES N° 9-007 “Salvador Calafat”, quien en solidaridad con la causa que lleva adelante la Agrupación Madres de Pie, creo esta obra representado a una mujer golpeada como un árbol y que busca la reflexión sobre un flagelo que golpea la vida de muchas mujeres a través de la violencia psicológica, física y verbal.

F.M. Viñas, se entrevistó con la joven artista en el lugar donde estaba dispuesta la representación y pudo conocer la motivación que la llevó a visibilizar esta lucha que sostienen agrupaciones, entidades y mujeres en cuanto a la violencia de género.

¿Cómo surgió tu pasión por el arte?

«Estudié arte cuando salí del secundario y no pude continuar la carrera en Mendoza. Ahora la he podido concluir. Es arte es mi vida cotidiana…un estilo de vida. En mi familia siempre me dieron la posibilidad de elegir lo que me gustaba. Mi mamá es mi impulsora».

«La oportunidad surge de una materia que se llama ‘producción artística’ que proponía realizar una obra de arte a las afueras pero tenía que estar vinculado con un sentimiento y a algo social. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia así también como del maltrato animal pero en este caso elegí este tema por la empatía que tengo con las mujeres, y para darle apoyo y concientización a la gente. Cuando surgió la idea elegí el banco rojo, lo veía vacío, quería dejar una huella. Quise hacer algo que impactara y fuera con mucho respeto. Con mi profesora pedimos permiso a la Asesoría de la mujer para hacerla«, expresó.

-¿Qué representa?

«Lo que quise hacer es impulsar a través del color y la textura y desde la postura causar impacto en la gente para que le cause algo cuando lo vea. Me basé en la temática del árbol de la vida pero totalmente lastimado, la posición es sumisa, sin brazos en representación que no le queda nada en las manos a la víctima. En la espalda tiene atravesada ramas secas que lo vinculé con todos los tipos de violencias: físicas, psicológicas, sexuales. Le puse ramas verdes que simbolizan a la familia y todos los que quedan luchando por esa persona. Tiene raíces rojas enredadas que las considero como agresiones que atrapan a la víctima. Encontré en todo un simbolismo y no hubiera sido lo mismo instalarla en otro lado. Creo que el simbolismo lo tiene también el banco»

Cabrera la donará dicha escultura al refugio ‘Madres de Pie’ de la Ciudad de Mendoza: «Tuve la posibilidad de hablar con Graciela Bianchi que es la que impulsó la colocación de los bancos rojos en distintas partes. Estaba muy impactada, se sintieron todas identificadas”.

-¿La relación del árbol de la vida con la mujer tiene que ver con la capacidad femenina de dar vida en todo sentido?

«Si. Las mujeres damos vida en todo, somos superadoras de muchas cosas, tenemos muchas capacidades que por ahí no son visibilizadas. Las mujeres damos vida desde todo…desde un abrazo, un consejo y en las luchas, tenemos la luz de poder generar cosas. Es la primera vez que puedo sacar una obra afuera y que se conozca. Ha sido muy gratificante, y quiero vincularme a otro tipo de causas. Mi marido está vinculado al arte y queremos a través de títeres demostrar distintas problemáticas y trasladarlo a las escuelas»

-¿La proyectaste desde el principio de la misma forma en que la vemos o la fuiste modificando sobre la marcha?

«Al principio iba a ser un árbol genealógico dado vuelta por las tradiciones de nuestras abuelas porque en su época la violencia era algo común, se naturalizaba. Iba a tener un nudo en el centro. Pero después lo modifique por el árbol de la vida. Además hice un boceto en dibujo y una maqueta y quedó la figura que representé, quería que fuera una figura femenina. Quería algo directo«.

-Visibilizar este tipo de representaciones ¿Anima a víctimas de violencia a buscar otras alternativas de vida?

«Si, cualquier apoyo que se le dé sirve. La persona que sufre violencia se siente sola, es algo de lo que no puede salir. También hay que vincular a los hombres que apoyan la causa en sobremanera».

-¿Qué consejo le darías a las mujeres que sufren algún tipo de violencia?

«Que no se cierren. Cuando uno tiene un problema cree que está solo pero no es así, siempre hay alguien que te acompaña. Mi mamá siempre ayuda a mujeres y hombres que sufren violencia, siempre ayudó a muchas personas y de ella aprendí mucho. Creo que tenemos que tener empatía con las personas que pasan por cualquier tipo de situación. Cualquier tipo de ayuda tiene valor. Tenemos que tener más conciencia para ayudar a quienes pasan por esto«.

F.B. /R.B. (F.M. Viñas).