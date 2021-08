A pesar de la pandemia y del duro momento que el mundo está atravesando a nivel sanitario, hay puntos del país, de la provincia que no cuentan con el personal médico suficiente. Tal es el caso del distrito de Monte Comán, cuyos casi 4 mil habitantes dependen de profesionales que van algunas horas semanales o, ante emergencias, deben viajar más de 50 kilómetros a algún nosocomio.

En diálogo con el medio sanrafaelino La Ventana, una vecina expresó que en ese distrito ‘el tema médico siempre ha sido un problema‘, porque están cerca de 60 kilómetros tanto de San Rafael, como de General Alvear. ‘Se peleó mucho, se hicieron cortes de ruta y se consiguió que trajeran una ambulancia y que trajeran un médico que supuestamente iba a estar permanente, también los fines de semana, en la sala‘, agregó.

‘Un primer tiempo se hizo, pero después el médico dejó de venir los fines de semana. Vienen los médicos los días de semana, atienden los turnos que tiene dados (y que los dan una hora antes de venir), y atienden siete u ocho pacientes y otros un poquito más‘, expresó.

Entre los profesionales hay médicos clínicos y algunos especialistas, como cardiólogo o traumatólogo, que no atienden a personas que tengan obra social. ‘Eso es un problema porque la mayoría tenemos OSEP y tenemos PAMI, y nos hemos cansado de pedir que nos pongan una sucursal de OSEP acá, porque no tenemos nada y nos descuentan un montón. Nos dijeron que sí, que lo iban a poner junto con la sala, mandaron a una secretaria pero no sé si duró una semana y la sacaron‘, aseguró.

Los vecinos consideran que esto es absolutamente injusto, por la cantidad de habitantes que tiene el distrito y teniendo en cuenta las importantes rutas que lo atraviesan, pues incluso, de haber algún tipo de siniestro vial, los heridos deberían viajar mucho tiempo para encontrarse con un médico.

‘La ambulancia está pero es una sola y por ahí sale, o va a un accidente y no está. Igual que médico, no hay los fines de semana y tenemos enfermera, pero la enfermera no puede medicar… es todo un tema‘, lamentó.

Un problema paralelo fue el que tuvo lugar en un geriátrico de Monte Comán. Es que el Ministerio de Salud de Mendoza lo intervino, tras un brote de coronavirus que produjo la muerte de 14 internados en veinte días. A raíz de aquello, fue separada una médica que los atendía a ellos y a otros vecinos.

No obstante, hay quienes consideran que la mujer ‘fue separada injustamente, porque no ha tenido la culpa. Era la médica que teníamos y a la que podíamos recurrir todos, pero ahora no puede extender recetas ni nada‘, expresó.

Por otra parte, en caso de necesitarlo, los montecomaninos no pueden realizarse una radiografía u otros estudios debido a la misma falta de inversión en salud existente. Al mismo tiempo –critican– de las farmacias que hay ‘ninguna atiende PAMI, y además, atienden de lunes a sábado y el domingo no hay ninguna de turno‘.