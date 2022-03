Lamentablemente durante los fines de semana largos suelen aumentar los casos de vandalismo en el vecino departamento. Esta vez las víctimas fueron los vecinos de Monte Comán quienes sufrieron destrozos en sus espacios públicos.

En pleno corazón del distrito, los delincuentes atacaron la cancha de hockey de césped sintético y además hicieron de las suyas en el Paseo de los Pioneros, uno de los sitios más emblemáticos para la comunidad montecomanina.

“En horas de la mañana recorriendo las instalaciones de la cancha me encontré con una imagen lamentable. Gente inadaptada trató de llevarse el portón y también nos encontramos con marcas que no son de las jugadoras de hockey, todos los días me encuentro personas jugando al fútbol. Por favor le pido a la comunidad que cuidemos estos espacios”, dijo el delegado del distrito Carlos Maunás.

La situación no terminó allí, ya que – a los pocos metros- el delegado se encontró con más daños en espacios públicos.

“En la misma recorrida me encontré con el tablero eléctrico del Paseo de los Pioneros que se usa para todos los eventos que allí se realizan, del cual han sustraído las térmicas. Nos vemos en la obligación junto a la Cooperativa Eléctrica de sacarlo para que no vuelva a ocurrir lo mismo”, explicó Maunás sobre la situación.