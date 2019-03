La irrupción de retos como el desafío de “Momo” o -en su momento- “La ballena azul” genera preocupación. Puede provocar trastornos psíquicos y físicos. Y hasta la muerte. Hablar para prevenir

Los retos virtuales riesgosos, como el de “momo” -un “monstruo” que aparece en vídeos infantiles fomentando a los jóvenes a lastimarse a sí mismos y a los demás-, que pueden conllevar a problemas psíquicos y físicos -en dónde corre riesgo la vida de los chicos que los practican- van en “alarmante aumento” y cada vez son “más peligrosos”, según destacó el abogado especialista y director de Informática Legal, Miguel Sumer Elías.

“Cada vez se están haciendo más peligrosos para la salud psíquica y física, principalmente de los jóvenes que son vulnerables y todavía no tienen desarrollada completamente su autoestima. Los delincuentes se aprovechan de esta situación y van creando retos como lo fue el año pasado lo de la ‘ballena azul’ y ahora lo de ‘momo’”, explicó el especialista.

“Esto -agregó- es la punta del iceberg, porque nunca se sabe en qué puede llegar a terminar, porque el año que viene vamos a estar hablando de otro reto y luego de otro. Entonces todo concluye que, sea el reto que fuera, lo importante es trabajar enérgicamente en la prevención”.

Por este motivo, Sumer Elías indicó que las consecuencias pueden ser graves en el caso de los chicos, ya que, en primer lugar, conllevan -en algunos casos- a problemas psíquicos como “de agresividad, autoestima, pesadillas, sensibilidad, afectación de la conducta diaria y en el colegio”. En segunda instancia -y según él, la más peligrosa- éstas pueden ser físicas: “Pueden terminar en cosas inimaginables, desde una lesión hasta la muerte, como ya ha habido casos”.

Pero los retos virales no son la única preocupación: el director de Informática Legal informó que “el principal flagelo” de los chicos en internet son “adultos que se hacen pasar por menores para interactuar con otros menores y con objetivos netamente sexuales”, cuestión que “se puede ver segundo a segundo, todos los días”.

“El principal flagelo es ese, no solo los contenidos para chicos que no están preparados psicológicamente para verlos, sino además, del adulto que, valiéndose de su experiencia, interactúa con un menor, haciéndose pasar por otro menor e induciéndolo a situaciones, filmaciones, conductas o actos sexuales para los que el chico no está preparado psicológicamente ni físicamente”, aseveró.

Hablar es fundamental

De esta manera, el abogado sugirió que se le deben dar las herramientas necesarias a los jóvenes para “que puedan tomar la determinación por sí mismos” y que no sean las “que le propone el delincuente, el extorsionador”. Para ello, el adulto a cargo “debe lograr que el menor tenga la tranquilidad de confiar en él”.

“Si vos al chico le prohibís, le sacás la tecnología o le hablás en abstracto, el menor va a hacerlo igual por otro lado. Entonces, así como el papá le enseñó a caminar, a hablar o a andar en bicicleta, con toda la paciencia del mundo, en esto también tienen que lograr que haya un canal de diálogo sincero. Y que, si el menor descubre que hay un adulto o menor pidiendo cuestiones sexuales, logre hablar con el papa o mamá, así como si hay alguna figura que le ofrezca alguno de estos retos, que tenga la habilidad de contárselo a un adulto. Lograr que haga eso es el mejor éxito que puede tener un papá y una mamá, porque evitarlo, no vas a poder evitarlo nunca”, destacó.

“No hay que tenerle miedo a internet, hay que tenerle respeto, y navegar con confianza y responsabilidad. Para eso, el rol del adulto es más que clave. Necesita tener diálogos con los chicos para darle alas al menor, para que tenga alas fuertes y pueda decidir de manera, incluso, independiente”, sostuvo Sumer Elías.

Por lo tanto, recomendó que el adulto no debe “correr detrás de la tecnología, porque nunca va a saber lo mismo que el chico sabe”, a la vez que “no se deben dar consejos abstractos sin conocer el problema a fondo. Para eso el adulto se debe involucrar en el tema y conocerlo, si un adulto no sabe lo que es ‘momo’, si no tiene idea de lo que pasan con los pederastas en la web, no tiene idea de lo que es el bullying, si no sabe lo que son los sitios webs inseguros, ese consejo va a ir a la nada misma”.

Pero las apariencias engañan: según expresó el especialista, mientras los adultos “se quedan tranquilos” porque sus hijos permanecen en casa y no salen afuera “porque es peligroso”, éstos chicos acceden al inmenso mundo del internet donde los peligros están a la distancia de un click. “El menor es un gran usuario de tecnología y el adulto es un gran usuario de la vida. Se debe lograr compatibilizar esas dos experiencias, en diálogos, en donde se intercambien experiencias y opiniones”, finalizó.

Aconsejan no dejar solos a los chicos en la red

Especialistas de la Universidad Nacional de La Plata aconsejaron a los padres y responsables de niños que instruyan a estos en el uso de redes sociales y les adviertan “en su lenguaje sobre aquellas cosas desagradables que puedan llegar a ver o escuchar” en las redes sociales, en especial si aparece en sus videos la figura de “Momo”.

Estos consejos fueron emitidos ante la alarma que generó el “Momo Challenge”, un desafío que el año pasado instaba a niños y adolescentes a autoflagelarse o realizar acciones riesgosas y que ahora regresó oculto en videos orientados a pequeños de corta edad por medio de distintas plataformas digitales.

Einar Lanfranco, coordinador del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), aseguró que “una de las claves es concientizar a los padres para que instruyan a sus hijos en el uso de internet y, especialmente, de las redes sociales”.

“El caso de Momo deja al descubierto precisamente esta falta de concientización. Así como los padres no dejan a sus chicos salir solos de noche, tampoco deberían dejarlos solos en internet, donde el ecosistema es mucho más amplio y está colmado de usuarios que interactúan de forma anónima”, precisó el especialista, quien agregó: “Los padres deben instruir a los chicos para que siempre recurran a ellos ante cualquier duda o miedo que les surja a partir de lo que consumen en internet y que sus hijos tengan en claro que lo que está allí es virtual, y que jamás hablen con extraños”.

·Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).