La directora provincial de Medio Ambiente Miriam Scalani, en el día de ayer estuvo en el departamento, donde brindó una serie de explicaciones, respecto al procedimiento de impacto ambiental.

“Se están cumpliendo los pasos, la empresa presento la evaluación de impacto la cual cumple con los puntos que establece el decreto 248 que por primera vez en el país se cuenta con una reglamentación”

Respecto a la prohibición en muchos países manifestó que “Los países que potencialmente tienen para producir de manera no convencional en todos está habilitado, solamente no se puede aplicar la técnica en Parques Nacionales y reservas. Hay muchos países que dicen que los tienen prohibidos pero su matriz energética es otra, u otros que no tienen estos yacimientos”.

Uno de los debates que se ha planteado en torno a esto es si se debe prohibir en toda la provincia o delimitar zonas de exclusión, sobre esto indicó que “La cuenca del Atuel no está afectada, en los lugares donde se puede hacer fractura hidráulica no hay afectación de ninguna cuenca, por la tecnología que se utiliza, por la profundidad a la que se realiza”.

Además explicó que no hay diferencias más allá del procedimiento, “se produce y se perfora como uno convencional”.

Otra de las polémicas que se genero fue lo referido a la colocación de los featímetros, ante esto declaró que “Se le pidió a la empresa que colocara featímetros, aguas abajo y aguas arriba para poder determinar a la empresa, Irrigación no los coloca, los controla”

“No era lo exigido, pero lo ideal hubiera sido tener el featímetro antes de que empiecen a hacer la fractura, el pozo ya estaba perforado, lo que se hizo fue la re perforación para poder llegar a la napa. La migración del hidrocarburo al igual que la del agua es muy lenta, para que llegue desde el pozo al featímetro pasan 6 meses. No es contaminación 0,4 mg por litro porque la normativa dice de 0,5 y en la tercer muestra desapareció”

Sobre porque el informe de Impacto ambiental no fue entregado a General Alvear, expresó: “El informe tiene que ir al Departamento de Irrigación y al departamento donde se realiza la actividad. El intendente ha solicitado un informe sectorial en el que se tiene que evaluar técnicamente y se lo vamos a remitir cuando se lo remitamos a Malargüe y a Irrigación, hay una intervención de Alvear por que el dictamen lo hace la subdelegación del Río Atuel.

También se manifestó totalmente en contra de los videos catastróficos, como en los que se dice que corta del marginal es producto del fracking, el audio catastrófico del pueblo sacrificable, entre otros tantos, “Es más fácil guiarse por eso, que empezar a investigar. Busquen las fuentes de donde sale”, finalizó la funcionaria.

