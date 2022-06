El Grupo Libertador está conformado por profesionales, productores, comerciantes y vecinos con experiencia en la actividad política y ardua participación en entidades intermedias. Desde su salida del Partido Demócrata, los miembros de este sector se sumaron a las filas de Pro con claros objetivos e ideales que buscan materializar para lograr cambios sustanciales en General Alvear.

Uno de los referentes del Grupo Libertador es Miguel Santolín, quien se refirió al presente y futuro del sector que es fuertemente apoyado por todo el arco político del Pro a nivel nacional. En su análisis se distanció de Milei, valoró la gestión de Marcolini y presentó parte del plan de trabajo que trazan de cara a los próximos años.

‘Me integré al Grupo en 2021 por la pandemia. Los chicos que habían emigrado del PD venían trabajando muy bien junto a Omar De Marchi’, comentó, y en la misma línea destacó: ‘Siempre estuvieron con un sentido amplio y con una amistad cerca de él, Omar los llamo porque con el tenían cobijo. Veían que el PD estaba un poco desgastado y decidieron irse con Omar el cual antes había propuesto hacer una alianza la cual no prosperó como se quiso’.

Consultado sobre el futuro político del Diputado Nacional Omar de Marchi, Santolín señaló: ‘Ha desarrollado un programa de gobierno con todo su equipo en el cual nosotros vamos a trabajar en la parte municipal. Desde aquella cena donde invitamos a todos los comunicadores ya estaba la idea para establecer un gran proyecto en 2023’.

Ante el cansancio de la gente que en gran medida se ha sentido defraudada por el sector político, el referente espetó: ‘La política de hace 30 años atrás a comparación de hoy es para sacarse el sombrero. Es un desafío ir contra años y años de incertidumbre por eso hemos tomado lo mejor de todos y dejado de lado lo peor de todos para avanzar con propuestas concretas que nos permitan crecer como sociedad’.

En este sentido aseguró: ‘Nuestra mesa de amigos lo que tienen en común es luchar por el departamento donde tenemos los mismos pensamientos y además tenemos la posibilidad de conversar con otros dirigentes. Yo creo que la gente se ha cansado de un partido y busca más que nada una persona por eso va a estar bueno lo de la boleta única, va a ayudar. Hay que saber entenderlo, nosotros dejamos nuestro trabajo para poder pensar y ponerle un poco de corazón al departamento’.

Respecto a las posibles alianzas con otros sectores y/o partidos políticos, Miguel sostuvo que ‘no hay nada oficial’ y afirmó que ‘se está hablando con amigos y vecinos, muchos de los cuales se han acercado a nosotros. Las charlas van más orientadas a hacerlas entre personas y no entre partidos’.

Sobre la gestión municipal, que actualmente conduce Walther Marcolini, aclaró: ‘No somos fanáticos de Marcolini, vemos que se han hecho muchas cosas bien y otras que se deben mejorar. Valoramos que él nos reconoce como grupo porque lo he escuchado en actos y personalmente también me lo ha dicho’.

Frente a algunos rumores que lo ubican como posible precandidato a intendente no confirmó nada, pero agregó que ‘la actividad política se mantiene como una llama que está encendida y la verdad lamento no poder compartir en este momento estas cosas con mi papá porque él tenía muchos análisis de las cosas, era muy enriquecedor hablar con él’.

Analizando el efecto socio-político que ha generado Javier Milei, consideró: ‘La verdad que no me gusta, tiene cosas buenas, pero tienen muchos excesos. Argentina siempre ha sido un tema de péndulo que si no estás en un extremo estas en el otro. Lo veo muy brioso, un tipo muy desbocado que por ahí tira cosas sin pensar como lo que pasó hace unos días acerca de la venta de órganos’.

Ante la pregunta del programa que los mueve como sector político, comentó: ‘Hace dos meses fuimos a la comuna de Luján de Cuyo la cual está siendo dirigida por un hombre del Pro. Estuvimos charlando y el programa de gestión que tiene me hizo creer que es posible crecer como departamento. Lo que comparé entre las dos comunas (Alvear y Luján) fue la cantidad de funcionarios que hay pero se dirigió a mí y me dijo que me preocupe por tener funcionarios que funcionen. De todas maneras, los números cantan por sí solos, los gastos que hay en Lujan respeto del gasto público son muy grandes con nuestro departamento y más teniendo en cuenta en que nuestra población cuenta con ocho mil personas menos que lo habitual mientras que Lujan tiene una población que supera las 100,000 personas’.

Frente a datos extraoficiales que adelantaron que Alvear contaba con 8.000 habitantes menos que en 2010, aseguró: ‘Tengo mis dudas. Desde el punto de vista de mi trabajo te tengo que decir que no, la verdad vengo haciendo escrituras todos los años pero veo que se van muchos también’, y volviendo a la gestión del gobierno agregó: ‘La cantidad de empleados que tiene Luján contra la cantidad que tiene Alvear me preocupa respecto a la cantidad de población. Todas estas cosas preocupan’.

Finalmente explicó que se reúnen con agricultores, lo que les permite conocer personalmente las problemáticas que atraviesa el sector ‘para la cual hay que trabajar fuertemente por el tema de la falta de agua y de programas que realmente les garanticen productividad. Contamos con asesoramiento provincial y nos basamos en todo esto para pensar soluciones para la producción local’.

L.L.