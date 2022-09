Miguel Santolín y José Luis Matellanes, integrantes del Grupo Libertador (sector que compone el Pro en Alvear), reafirmaron su compromiso político basado en ‘mejorar las condiciones de los alvearenses trabajando por un departamento que brinde las posibilidades de desarrollo‘. Entre las actividades de las que han participado se encuentran charlas, conferencias y jornadas en las que plantean la posibilidad de gobernar la provincia con iniciativas vinculadas al crecimiento.

Desde hace tiempo vienen trabajando en torno a la Agenda Mendocina para la Acción que lideran los referentes políticos del Pro a nivel provincial y nacional como el Diputado Omar De Marchi. En este contexto, días atrás se convocaron en Uspallata, localidad donde desarrollaron un Congreso de Trabajo cuyo plan es ‘transformar Mendoza‘.

Consultados por F.M. VIÑAS, Santolín y Matellanes se refirieron a las actividades que realizan en Alvear en sintonía con el proyecto que buscará instalarse como estandarte de campaña de cara a las elecciones generales de 2023.

Miguel Santolín: Un grupo estuvo el día jueves en Mendoza por la presentación de Rodríguez Larreta y el día sábado tuvimos un congreso en Uspallata con De Marchi y 250 dirigentes preparando un plan de gobierno, la intención de De Marchi es ser gobernador el año que viene.

Claudio Lemos: ¿Aprovecharon para hablar de temas locales?

Miguel Santolín: Él conoce bastante, trabaja con el Grupo Libertador desde hace muchos años. Yo me incorporé hace dos años pero sé que es una persona que en la provincia tiene una predilección especial por Alvear. Él tiene amigos dentro del Grupo Libertador, conoce los problemas además estuvimos hablando con el Ingeniero Baldasso, que es senador del PRO y es un técnico que encontró el espacio. Hablamos personalmente acerca de Trasvase y tenemos su compromiso para hacer algún debate acerca del tema.

Claudio Lemos: ¿Entienden la necesidad de Alvear y las prioridades que tiene en esto del Trasvase?

Miguel Santolín: Si tal cual, lo tienen muy en claro, yo no soy productor pero José Luis si entiende bien el tema. Nosotros lo hemos hablado mucho dentro del grupo con Javier López ya que es una persona muy informada acerca del tema.

Claudio Lemos: ¿Ustedes también les han planteado temas relacionados a la producción de la mano tuya y también temas como el desarrollo como la Ruta 188?

José Luis Matellanes: Si, lo venimos trabajando permanentemente, lo que pasa es que hasta no llegar a ser gobierno lamentablemente a nivel Nacional se han complicado las gestiones, pero primero debemos hacer autocríticas de la gestión provincial ya que hemos tenido dificultades. Hay que mejorar e impulsar a la producción, estos son los temas que estamos trabajando.

Claudio Lemos: De Marchi ha manifestado en varias oportunidades la intención de ser gobernador ¿Qué se dice?

José Luis Matellanes: La idea es armar una propuesta de gobierno seria y esperemos que con Omar se nos dé el cambio.

Claudio Lemos: ¿Por esto se han abierto tantas charlas y se que han reunido con dirigentes de todos los colores y partidos?

Miguel Santolín: Tal cual lo que dijo José Luis es así, encontrar las coincidencias y hacer fuerza para empujar al departamento sobre todo la idea del Grupo Libertador es trabajar fuertemente en el departamento y no meternos en cosas que no nos competen. La idea es tener un plan de gobierno de actividades a desarrollar y si no es el gobierno de Omar pasárselo al que sea gobierno y exigirle.