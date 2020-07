En diálogo con F.M. Viñas, el Dr. Miguel Mathus Escorihuela convencido de la autonomía económica provincial presentó varios conceptos y argumentos. Asimismo, se refirió a Portezuelo del Viento destacando la postura y acción que debe adoptar Mendoza en esta desfavorable coyuntura que le toca transitar.

“He cambiado mi posición en torno a Portezuelo del Viento, que tiene 64 años de edad desde que comenzaron las negociaciones con La Pampa y las otras provincias por el uso del Río Colorado. En estos 64 años se hicieron cinco estudios de impacto ambiental de los cuales dos los hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Gracias a esos estudios se logró hacer la distribución de los famosos cupos de distribución para cada provincia y para el aprovechamiento del Río Colorado”.

Ante la desfavorable votación (4 a 1) para Mendoza en la reunión del COIRCO sume a la pasividad del gobierno nacional, “se aprobó hacer un nuevo estudio de impacto ambiental de toda la cuenca y de la región, que es un disparate, que va a determinar un atraso de todas las negociaciones, gestiones y el inicio de las obras planificadas por lo menos en tres años han generado que cambie mi posición”, argumentó Mathus.

En la misma línea subrayó: “Mendoza debe fortalecer la autonomía provincial viviendo de lo nuestro y poner fin al expolio que hemos recibido durante años por parte del Estado Nacional y de las provincias vecinas principalmente de La Pampa. Por ende, la provincia debe hacer dos cosas puntuales: notificar a las provincias y a la nación que Portezuelo se construirá con dinero propio y que los 1200 millones de dólares que debe cobrar Mendoza, que son de su exclusiva propiedad por los perjuicios que sufrió por las famosas promociones industriales, deben dedicarse a obras de bien público que estime conveniente Mendoza para favorecer a su economía y a su gente”.

PORTEZUELO DEMORARÁ UN SIGLO TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN QUE HEMOS TENIDO QUE SOPORTAR

“La construcción de Portezuelo del Viento no es una obra de 6 años o de 10, va a demorar 30 años. Después de construir el paredón hay que construir la central hidroeléctrica, que costará otros 10 años, y a posterior, cuando salga agua del dique, que hay que encauzarla por la zona complementaria para hacer la transferencia de los 34m3 al Atuel, que llevará 10 años más de trabajo e inversión. Todo suma casi un siglo a los que no les quiero sumar los 64 años que llevamos de discusión, reuniones, votaciones e informes, etc. Hay que ponerle punto final yendo a la acción y a las obras. Tenemos que replantear de donde vamos a sacar los 34m3/s que les corresponden a Mendoza con obras”.

HAY QUE TERMINAR CON LOS ENFRENTAMIENTOS Y LAS COLISIONES

“Hay que terminar con el expolio que nos hace la nación sobre nuestros recursos y los enfrentamientos con La Pampa y las otras provincias que no nos han acompañado en nuestros esfuerzos de crecimiento y desarrollo. Tenemos que terminar con esta succión que nos hace la nación que después no nos presta dinero, nos retacea los aportes y demás”.

“No hay nada más que discutir sobre ningún laudo ante la Corte porque la carta orgánica y el reglamento de COIRCO establece que cuando hay diferencias se acude a un laudo nacional como se hizo hace un año y medio el cual resultó favorable a Mendoza y ante esto La Pampa apeló a la Corte y nuevamente tras defender nuestra posición se nos dio la razón a nosotros quedando más firme el laudo. Entonces no hay más nada que hacer porque el derecho y la ley le han dado la razón a Mendoza y vemos que La Pampa no sabe qué medida arbitrar para entorpecerle las actividades de nuestra provincia en el aprovechamiento de los recursos hídricos”.

¿QUÉ DEBE HACER MENDOZA?

“Mendoza debe poner punto final al reclamo pampeano, que ha demostrado ser un mal vecino. Para ponerle fin al conflicto con La Pampa hay que reclamarle a la Nación que nos reintegre las regalías hidroeléctricas del Nihuil, mal percibidas por La Pampa, por una negociación entre gallos y medianoche que se hizo en la época del proceso militar desde donde se nos saca el 50% de las regalías, que son un recurso exclusivo de Mendoza”.

“Hay que exigirle judicialmente a la Nación ese cobro de las regalías y demandar al presidente Alberto Fernández en caso de que se demore el pago de los 1200 millones de dólares que nos debe. No estamos actuando por resentimiento sino pidiendo que se cumpla, entre otras cosas, con el dictamen del año 2017 del procurador general de la nación donde dio la razón a Mendoza en cuanto al reintegro de las regalías hidroeléctricas”.

¿EN QUÉ SE DEBE INVERTIR LOS U$S 1200 MILLONES PARA ALCANZAR EL DESARROLLO EN EL SUR MENDOCINO?

“Financiar la integración de todo el sur terminando la Ruta 188 Alvear-Malargüe, finalizar la Ruta 40, hacer la integración de la red con una camino de El Nihuil a Punta del Agua que a posterior va a ser necesario para aprovechar la extracción de petróleo en el sector de Vaca Muerta que le corresponde a Mendoza. Hay que construir viviendas, escuelas, centros de salud, promover el empleo de agua potable y la extracción de agua subterránea para lo cual hay que capitalizar más aun el fondo de la transformación y crecimiento para alentar la implementación de la distribución de agua con sistemas modernos que nos permitan ahorrar hasta el 50% del gasto actual que tenemos, hay que promover la ganadería con acueductos ganaderos, promocionar la producción lechera y la agricultura”.

“Preservando el medioambiente, se tiene que promover el desarrollo petrolero en Las Heras y Malargüe, que lo necesita como el oxígeno”.

“Con los U$S 1200 millones alcanza para lo que termino de decir, siempre y cuando haya voluntad de trabajo y capacidad de gestión para hacerlo a corto plazo. Mendoza tiene que dejar de pensar en depender de otros, hay que actuar para vivir de lo nuestro”.

Finalmente, Mathus se puso a disposición de Alvear para venir a informar y debatir sobre todos los aspectos que conciernen a Portezuelo y la oportunidad que tiene nuestra provincia para reinventar el modelo económico mendocino.

¿QUIÉN ES MIGUEL MATHUS?

El Dr. Miguel Mathus Escorihuela es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza (1967), especialista en Derecho de Aguas y profesor emérito de la Casa de Estudios. Asimismo, es Director del Doctorado en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza.

Lleva más de cuarenta años desempañándose como docente. Como tal, es invitado permanente en universidades públicas y privadas de nuestro país. Ha cumplido actuación docente y ha sido investigador en universidades de Chile, Colombia, España e Italia.

A su trayectoria académica se le suma el haber sido Presidente de la Honorable Cámara de Diputados y Senador Nacional por la Provincia de Mendoza.

•F.B. (F.M. Viñas).