El ciclo lectivo comenzó este miércoles en las escuelas de la provincia mientras que la Dirección General de Escuelas (DGE) continuaba negociando con los proveedores, el valor de las 273.584raciones que se entregan en los establecimientos.

Las negociaciones se habían dilatado, y aunque estaba garantizada la merienda para estos tres días, se esperaba que ambas partes se pusieran de acuerdo en el porcentaje, que rondaba entre el 15% y casi el 20%.

Gabriel Sciola, subsecretario de Administración de la DGE, confirmó que finalmente se llegó a buen puerto: “El aumento promedio es del 20% a cada una de las raciones. El acuerdo queda plasmado en una resolución que publicaremos el viernes con los nuevos precios, tanto de merienda como de comedor para todos los chicos de establecimientos escolares. Nos hemos comprometido a junio o julio a revisar los precios”.

“Esto es costo, logística, distribución, volumen que implica la disminución de costo. No es lo mismo entregar 20 tortitas que 6000, se compensa en la cantidad de raciones, se entregan 3 mil kilos diarios de fruta todos los días“, agregó el funcionario, que además explicó cómo hacerle frente a los aumentos: “Por eso el menú es variado, no tenés leche todos los días, no todo incrementa en el mismo porcentaje y por eso lo equilibras con el queso los días que no hay leche“.

Fuente: Sitio Andino. / Edición: F.B.