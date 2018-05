El Gobernador Cornejo asistió a la reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires y presentó una propuesta razonable de obras a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con plazos determinados y los caudales, que ya fueron presentados en las reuniones del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), con el objetivo de solucionar el conflicto que se mantiene con la provincia de La Pampa.

Respecto a lo que estableció la Corte, el gobernador expresó: “Como buena voluntad, Mendoza volvió a presentar lo propuesto en la CIAI pero llevó las propuestas no solo enumeradas sino también costeadas y con un programa de 1 a 12 años en donde en un primer año logramos un caudal mínimo permanente para después pasar a obras mayores como el trasvase que permitan a las dos provincias en los próximos años tener agua. No solamente para el medioambiente sino también para el uso como escenario deseado que cada provincia ha planteado. Ante esto la Corte Suprema de Justicia lo que decidió es correr traslado de la propuesta mendocina a La Pampa y en tres días se sabrá la respuesta del Gobierno Pampeano”.

También participó del encuentro el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay quien consideró que la audiencia fue positiva y explicó que “la Corte le planteó a las partes las posibilidades de solucionar el conflicto. En este sentido, Mendoza ratificó el esquema de obras que había presentado a la CIAI y también el caudal fluricológico que planteaba en base al método suizo, destacando que es un caudal mínimo y que con monitoreos posteriores va a poder ser aumentado en base a las obras”.

“Es un acercamiento en el conflicto, hay ciertas posiciones pampeanas complejas en las que no aceptan que se pueda usar un recurso hídrico que no sea el del Atuel, lo cual en cualquier esquema de recomposición del ambiente, no es razonable cuando al faltar agua lo que hay que tratar es de ver de dónde se saca agua. Mendoza está proponiendo no solamente perforaciones en el suelo mendocino sino también el trasvase de un río que hoy no se está utilizando”, finalizó el Ministro.

A través del Decreto 2519/17 se designaron los miembros titulares y suplentes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior y quedó conformada de la siguiente manera:

Miembros titulares

Dr. Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Ing. Sergio L. Marinelli, superintendente general de Irrigación.

Dr. Fernando Simón, fiscal de Estado.

Dr. César Mosso Gianini, asesor de Gobierno.

Lic. Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Ing. Fernando Gomensoro, Departamento General de Irrigación.

Carlos A. Achetoni, de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Federación Agraria Argentina y Cámara de Comercio de San Rafael.

Miembros suplentes

Cont. Pedro Martín Kerchner, ministro de Economía, Infraestructura y Energía.

Dr. Facundo Díaz Araujo, Asesoría de Gobierno.

Aldo Rodríguez Salas, Asesoría de Gobierno.

Dr. Mauricio Pinto, Fiscalía de Estado.

Ing. Rubén Villodas, Departamento General de Irrigación.

Dra. Mónica M. Andino, Departamento General de Irrigación.

Javier Rubén López, por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, la Federación Agraria Argentina y la Cámara de Comercio de San Rafael.

A.C