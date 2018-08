La representante de la Asamblea del Agua Pilar Castilla habló acerca de la aprobación por parte del gobierno para la habilitación de nuevos pozos para la estimulación hidráulica y la gran convocatoria que llevó a cabo toda Mendoza, en rechazo a la habilitación de los nuevos pozos para la estimulación hidráulica.

“Lo grabé de esta habilitación de los pozos donde nos enteramos por parte de prensa del gobierno y no a través del boletín oficial y además bajo el título de 15 pozos, cuando en realidad lo que se estaban evaluando eran 5 pozos por un lado y 5 por otro. El Gobierno autorizó la extracción de petróleo en quince pozos no convencionales en el área Puesto Rojas en Malargüe, a partir del 07/08, según la web oficial. Esto atenta contra nuestro derecho al agua pura y a un ambiente sano, contra las economías regionales, la voluntad popular y la legislación vigente. Además no se han realizado seriamente estudios de impacto ambiental, no se tuvo en cuenta el dictamen negativo de General Alvear sobre este proyecto, no se publicó en el Boletín Oficial y se desoyó al pueblo que se expresó masivamente en las calles y en los ámbitos legislativos en contra del fracking en la provincia. Así que de ninguna manera entendíamos porque eran 15 donde luego la resolución de la dirección de Protección ambiental lo que sostiene que son los cinco pozos que se habían evaluado y que evaluó también Alvear y los cinco pozos que se habían realizado antes en el plan piloto. Esto me parece una vergüenza porque es una violación de la ley y además una vergüenza no considerar el informe de un municipio y el trabajo de las personas que hicieron esto en equipo y que le destinaron semanas al análisis de un expediente con miles de errores y omisiones y que luego no se ha tenido en cuenta”, explicó Pilar Castilla.

Estos llevó que se movilizarán el día viernes pasado a las 20:00 horas en distintos puntos de la provincia Mendoza con el fin de saber cuál es la situación y los pasos a seguir más allá de todas las acciones judiciales que se están realizando.

Desde la asamblea del agua y la distintas organizaciones están más abocado a lo que son las acciones judiciales pero lógicamente si surge alguna medida de fuerza se llevará a cabo. Con respecto del tema judicial, ya están hechas todas las presentaciones en la justicia y además se están realizando nuevas por este anuncio que hace el gobierno a través de la página de prensa y no a través de un boletín oficial.

“Hay agrupaciones de San Rafael que han hecho presentaciones en el municipio pero parece que el municipio a uno se entera todavía de que forma parte de la cuenca del Atuel y que por lo tanto debe elaborar un informe sectorial. Pero lo más grave es que la Directora de Protección Ambiental Miriam Scalani no sepa que son los tres municipios de la Cuenca los que tienen que elaborar este informe sectorial y no solamente el lugar donde se lleva a cabo el proyecto. El departamento más implicado es General Alvear y que vive del Río Atuel. Lo que el gobierno sostiene que desde el punto de vista es que como es un aviso de proyecto no hace falta una gran cantidad de cosas como por ejemplo una audiencia pública pero a la ley general de ambiente n° 5961 es muy clara y muy necesaria, donde sostiene que hay que pedir el informe sectorial de los departamentos implicados y además si no hay audiencia pública la declaración de impacto ambiental es nula”, concluyó Pilar Castilla.

A.E