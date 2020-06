La convocatoria es para las 19h de este jueves 25 de junio bajo la consigna «Mendoza Unida por Portezuelo» que refleja la defensa de los mendocinos respecto a Portezuelo del Viento, obra que ha sido puesta en duda por el gobierno nacional.

El caravanazo se realizará en simultaneo en diferentes departamentos de la provincia, que realizaron la invitación a todos los vecinos para que en sus vehículos se sumen a esta cruzada, previo a la reunión del COIRCO de este viernes en la que el gobernador Rodolfo Suárez representará los justos intereses de nuestra provincia en torno a la mega obra.

En nuestro departamento, el punto de concentración será frente al Monumento al Agua sobre Ruta 188, desde donde la caravana se dirigirá hacia el oeste por el centro hasta llegar a la Plaza Departamental «Carlos María de Alvear».

Se solicita que por vehículo no vayan más de dos personas, respetando las medidas de prevención, engalanen las movilidades con banderas argentinas y carteles con leyendas de apoyo a Portezuelo del Viento.

Varias son las entidades que apoyan este gesto, entre las cuales se destaca la del Partido Demócrata: «Tanto a nivel local como provincial apoyamos la realización de la obra Portezuelo del Viento por los beneficios económicos y laborales que traerá aparejada para Mendoza y el país, entendiendo que significará mayor progreso«, sostuvo la presidente del PD local, Andrea Pérez Bernal.

«Acompañamos totalmente al gobernador Rodolfo Suárez en su defensa de la obra que es en si la postura de nuestra provincia. Esta obra no puede dejar de hacerse por caprichos políticos que obedecen a desordenes por parte del gobierno nacional«, subrayó Pérez Bernal quien en la misma línea recomendó extremar las precauciones pidiendo «a quienes participen que no dejen de cuidar las medidas sanitarias y cumplir con lo establecido, que no se bajen para evitar aglomeración de gente y no se quiten los barbijos«.

«Invitamos a todos los vecinos a la caravana que realizaremos en apoyo a Portezuelo, proyecto que lleva muchos años de trabajo y de espera. Sabemos que su realización traería muchos beneficios a la provincia por eso acompañamos con esta acción al gobernador en su presentación ante el COIRCO del viernes«, destacó el Secretario de Gobierno José Vilches en conferencia de prensa.

F.B. (F.M. Viñas).