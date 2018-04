En medio de la tensión social por los aumentos tarifarios generalizados y luego de que el presidente Mauricio Macri pidiera a provincias y municipios eliminar impuestos a los servicios públicos, el Gobierno de Mendoza salió a explicar por qué no acatará la solicitud del líder del PRO.

El ministro de Hacienda de Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri, confirmó que la provincia no eliminará los gravámenes de las facturas de gas, luz y agua. Fundamentó la negativa en el hecho de que los impuestos provinciales son mínimos y no tienen real incidencia en la tarifa total.

A propósito de la solicitud que hizo Macri ayer en el megayacimiento de Vaca Muerta sobre que provincias y municipios eliminen los impuestos a los servicios públicos y que fue acatado de inmediato por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el responsable del Palacio de Hacienda local, Nieri, dijo: “No la sabíamos. Obviamente habíamos analizado la composición de impuestos que tiene la factura y creo que es muy dispar lo que ocurre entre las jurisdicciones”.

Y deslizó: “No nos sorprende el sentido, lo que pretende la Nación y lo que se ha propuesto en mesas federales en conjunto con la provincia es armonizar la estructura tributaria tendiendo a la baja”. En ese sentido, aseguró: “Lideramos a partir de la Ley de Impositiva enviada en 2016 esta idea. El proceso de reducción de alícuotas ya lo veníamos haciendo”.

No obstante ello, sostuvo que el hecho de eliminar Ingresos Brutos para el transporte y la distribución en las facturas del gas y la luz no tendría, en el caso de Mendoza, un efecto significativo en el bolsillo del usuario. “Algunas jurisdicciones, de hacer esta baja impositiva, podrán tener un impacto significativo en la tarifa pero este no es el caso de Mendoza. En el caso del gas la distribución y el transporte está gravado en un tres por ciento. En la luz no habría ningún tipo de incidencia”, sostuvo Nieri.

“Si uno lee la factura de gas en Mendoza en donde en una tarifa de 500 pesos la incidencia impositiva es de entre 12 y 13 pesos. En una factura de 1.000 pesos no es más que 30. Mendoza en las tres facturas no tiene impuestos”, especificó contraponiéndose al pedido del Presidente.

Señaló además que la quita de estos tributos sí tendría un impacto a nivel de la recaudación tributaria de la provincia: “Si se sacara el 3 por ciento al gas y a la luz sería de 150 millones de pesos el impacto en la recaudación”.

Pese a esto, confirmó que sí se hará un esfuerzo para prorrogar la tarifa social vigente. “Dado el aumento que empieza a regir a partir de ahora, la idea es prorrogar la vigencia de la tarifa social y que luego el impacto de los bimestres fuertes se pueda distribuir en los próximos meses cuando el consumo baja que es apenas pasado el invierno hasta el verano”.

