El Gobernador Rodolfo Suarez junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, dieron detalles sobre el estado de situación actual de la provincia ante los nuevos casos de COVID-19.

Estuvieron presentes además el ministro de Seguridad, Raúl Levrino; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Victor Ibañez; la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri

Sobre los nuevos casos, Suarez indicó que “hay que cuidarse, no me canso de repetir las medidas. También hay que respetar las normas. Lo que ocurrió en Las Heras sucedió por no cumplir con el aislamiento y los protocolos correspondientes para las reuniones familiares. Estamos llevando adelante una investigación epidemiológica muy intensa, hemos intervenido a 1.500 personas aproximadamente”.

El Gobernador aclaró que “no habrá nuevas autorizaciones para flexibilizar actividades. No vamos a retroceder momentáneamente, pero tampoco habrá nuevas autorizaciones hasta que avance la investigación. Si se producen nuevos incumplimientos, iremos evaluando retroceder”.

El mandatario recordó que la provincia forma parte del Corredor Bioceánico, lo que hace que “nuestra situación sea compleja, por la cantidad de camiones que ingresan. Son cerca de 1.500, la mayoría es transporte transitorio”. Asimismo, detalló: “Veníamos con muchos días sin casos, con una tasa muy baja, estuvimos cerca de un mes sin casos en la provincia y los que resultaron positivo venían de afuera y se encontraban cumpliendo el aislamiento en hoteles. Tenemos 900 personas cumpliendo la cuarentena en estos lugares”.

Para finalizar, destacó que “el Gobierno de Mendoza es el canal oficial. Nunca dimos información contradictoria y estamos dando toda la información a la sociedad desde el primer día”.

A su turno, la ministra de Salud detalló que los 10 casos de Las Heras están asociados a un conglomerado familiar dentro de los límites de una familia. Esta situación se inicia con una consulta que se realizó en un centro de salud el 27 de mayo. Una mamá se acercó con un bebe de 11 meses. A partir del acertado y exhaustivo interrogatorio, se establece que tanto la mamá como el bebé y el papá del niño presentaban sintomatología. Se establece como posible nexo epidemiológico a un transportista, familiar, que había tenía síntomas leves.

“El camionero llega a Mendoza, se le realizan los estudios, dando negativo. No obstante, no está descartado que este sea el nexo epidemiológico, dado que clínicamente la persona presentaba síntomas y circuló por zonas con circulación activa del virus. Aun estamos en proceso de investigación y no descartamos ninguna hipótesis de contagio”, agregó Nadal.

La ministra dejó en claro que estos nuevos casos son “consecuencia del incumplimiento del aislamiento y de los protocolos”. Además, destacó “la rapidez con la que se actuó, el bloqueo de los seis domicilios y la detección de casos. Desde el Centro de Salud 18 se han conformado brigadas territoriales que han hecho una investigación exhaustiva”.

Acerca del test del transportista

“No dudamos de la efectividad de los test. Lo que estamos esperando para la confirmación absoluta de que no haya nexo con el transportista es que desarrolle anticuerpos que sean medibles. Hay distintos momentos para determinar el momento de concentración de carga viral que se determina con PCR. Pasado un tiempo, el virus se negativiza y se empiezan a buscar cicatrices que dejan en el organismo que son los anticuerpos. Hay distintos niveles de anticuerpos que aparecen en diferentes momentos de la enfermedad”, explicó Nadal.

La ministra añadió que “hasta aquí el transportista no aparece positivo a los anticuerpos. No obstante, presentó síntomas y viene de un lugar de alta circulación. No estamos diciendo que sea el nexo, lo que estamos diciendo es que vamos a agotar todas las instancias por su clínica y sus antecedentes para tomarlo como nexo”.

Nadal también sostuvo que “no es el único nexo que estamos buscando en este conglomerado familiar. Estamos buscando otros nexos epidemiológicos vinculados con otras personas, pero no dudamos de los test. No todos los test nos hablan de la enfermedad y nos dan información de todos los momentos y en distintas oportunidades. No cerramos la situación del transportista pero tampoco cerramos otros posibles nexos”.

“Lo que sucede es que hicimos este bloqueo con una inmediatez que ha sido muy buena. Hemos testeado muy rápidamente y esto quiere decir que a veces la carga viral no es suficiente para ser detectable. Lo que estamos haciendo es un procedimiento que uno va graduando y utilizando equipos de cada vez mayor sensibilidad para la detección del virus y esto es lo que ha pasado. No hay dudas sobre los diagnósticos porque si no fuera así, la provincia no tendría tan pocos casos. Estos casos están asociados a un conglomerado familiar que fue detectado rápidamente y no con la suficiente carga viral, en algunos casos”, completó Nadal.

Sobre la necesidad de cumplir con el aislamiento y los protocolos

“Cuando decimos que en un restaurante puede haber seis personas por mesa, que tiene que haber un responsable, que tiene que llenar una ficha con los datos de todas las personas, tiene que ver con que estos informes nos permiten realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes”, expresó el Gobernador.

Con respecto al aislamiento, el Gobernador volvió a hacer hincapié en el cumplimiento de los protocolos: “En el cumpleaños había 25 personas, no eran todos familiares, entonces significa que hemos tenido que investigar a cerca de 1.000 personas. Entonces el cumplimiento de las normas también tiene que ver con esto. Todas estas normas tienen un sentido y tiene que ver con que el Estado y el Comité -a quien felicito y que trabaja intensamente sin dormir, visitando cada domicilio- emite normas específicas que hay que respetar”.

“La normativa no tiene huecos, los huecos se producen por el incumplimiento. Si este cumpleaños en Las Heras no se hubiera realizado, si se hubiese respetado lo que permiten las normas, el caso sería de más fácil resolución. Hay muchas horas detrás de cada protocolo. Nos basamos en la ciencia y los datos de la realidad”, sostuvo el mandatario.

•F.B. (F.M. Viñas).