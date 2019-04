La provincia presenta valores estables en cuanto a sobrepeso, obesidad y aumento de la actividad física en chicos de edad escolar. En 2017, la inactividad física estaba en 74%; en 2018, se observa una baja de 6 puntos situándose en 68%.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli, junto al director general de Escuelas, Jaime Correas, y el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, presentó hoy la Red Provincial Actividad Física 2019 y mostraron los datos de Aprender con Salud 2018.

En Argentina aumentaron el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo. El 61,6% de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso y 25,4% con obesidad. Esto, según datos dados presentados por la Secretaría de Gobierno de Salud y el INDEC de la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018.

En tanto, en Mendoza se puede observar que de año a año los valores están muy estables. No se producen picos en alza como en el resto del país o mundo. En 2017 entre sobrepeso y obesidad teníamos 32,18% y en el 2018 31,6%, una leve baja en niños y niñas de 4 y 5 años.

Según los datos de Aprender con Salud en el 2017 hubo un sobrepeso de 19,56 y, en el 2018, 19,2, en tanto en obesidad en el 2017, 12,59, y en el 2018, 12,4. En tanto en niños y niñas 6, 11 y 12 años en 2017 hubo un sobre peso de 23,2 y en el 2018 23,4 y en obesidad, en 2017, 19, y en 2018, 19,2.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, quien fue el encargado de presentar los datos de Aprender con Salud 2018, expresó: “Mientras a nivel mundial y nacional sigue aumentando el sobrepeso, obesidad y sedentarismo, en Mendoza los datos se mantienen estables, estamos en una meseta. Esto es alentador y es posible gracias a diversas acciones e intervenciones que realiza el ministerio en conjunto con la DGE”.

“Se debe tener muy presente que las conductas no saludables en la alimentación, la obesidad, sedentarismo y tabaco son algunas de las principales causas de las enfermedades crónicas no transmisibles, responsables del 60% de las muertes a nivel nacional y global. Las enfermedades crónicas no transmisibles producen el 60% de las muertes en el mundo, en nuestro país esa cifra asciende al 73,4%, por lo cual trabajar en hábitos saludable desde chicos es fundamental”, destacó Sagás.

“Entre las medidas que realiza el Gobierno, en este sentido, tenemos el Programa Aprender con Salud que iniciamos en el 2016. Permite acercar el sistema sanitario a la comunidad, trabaja en el control de niños sano en SEOS de 4,5 años y el Nivel Inicial en 1º, 6º y 7º. Se realizan controles de peso y talla, examen clínico, agudeza visual, odontología y vacunación. Nos permite tener datos concretos de la salud de los chicos y realizar las intervenciones oportunas para mejorar su calidad de vida”, agregó el subsecretario.

“Desde su inicio, el programa ha atendido a 37.226 chicos. Además, nuestra provincia es la única que está realizando mediciones en chicos menores de 5 años. Trabajar en este grupo es fundamental teniendo en cuenta que Argentina es el país en América Latina con el mayor índice de obesidad en menores de cinco años”, especificó el subsecretario.

Además, Sagás puntualizó que, en base a la información obtenida en noviembre del año pasado, se lanzó el programa Red provincial de Actividad Física. “Ya se han capacitado a 200 profesionales, para promocionar entornos nutricionales sanos y mayor actividad en los chicos. Además, trabajamos en promover el consumo de agua potable y los recreos activos”, dijo el subsecretario.

“El programa ha permitido que haya aumentado la actividad física en los chicos. En el 2017 la inactividad física estaba 74%; en 2018, se observa una baja de 6 puntos situándose en 68%. En el 2017 había 20% de chicos que realizaban alguna actividad y en el 2018 subió a 24%. Todos estos datos nos muestran que los niños y niñas medidos en el aprender con salud están realizando más actividad física que los años anteriores”, destacó el funcionario.

Red Provincial de Actividad Física 2019

La Provincia viene abordando la temática del sobre peso, obesidad y falta de actividad física desde diversas aristas, lo cual ha permitido mantener esta estabilidad en los datos porcentuales.

Un ejemplo de estas acciones es la red provincial de actividad física, este programa se creó para entregar más estímulos físicos a los niños y niñas que se detectaron con sobrepeso y obesidad. Esto se realiza en conjunto con la escuela y centros deportivos municipales.

Por lo general, un chico/a se le entrega dos estímulos por semana en el sistema educativo. Gracias a esta red, para esos menores el programa, se busca que tengan 3 a 4 estímulos físicos en la semana.

En tanto, en la Argentina la tendencia muestra que casi el 65% de las personas mantiene una baja actividad física, donde la baja actividad física experimentó un aumento de casi el 10%: pasó de 54,7% en 2013 a 64,9% en 2018.

Otros datos de Aprender con Salud 2018

A su vez, otro dato alentador que brindó el Programa Aprender con Salud es en cuanto a detección de caries y problemas oftalmológicos. En 2017 hubo 34% de pacientes con boca sana, en tanto en 2018 fue de 53%, y pacientes con alguna carie en 2017, de 66%, y en 2018, de sólo 47%.

Esto es muy alentador, ya que se está entendiendo que los azúcares no sólo traen problemas de sobrepeso sino también afectan directamente los dientes. Contar con una resolución que obliga a los kioscos a tener merienda saludable en las escuelas y las campañas de consumo de agua como fuente de alimentos han sido muy positivas para esta gran baja.

Con respecto a los datos oftalmológico, en 2017 no se contaba con medición en este punto, por lo cual no se puede realizar una comparación. En 2018 se detectó que sólo 3% de los alumnos intervenidos tenían algún problema.

