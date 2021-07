En las 10 convocatorias de la primera edición del programa de reintegros a la inversión privada, se presentaron 91 proyectos en la línea maquinaria, malla y riego para 2.100 hectáreas mendocinas.

Tras el cierre de la primera edición del programa de reintegros a la inversión privada, Mendoza Activa, desde el ministerio de Economía y Energía, a través de la Dirección de Agricultura, elaboraron un informe que destaca las inversiones realizadas, por pymes agrícolas, en tecnificación del riego.

Según se desprende del documento emitido desde la cartera económica provincial, en las primeras 10 convocatorias, se presentaron 91 proyectos de inversión para la adquisición de maquinaria agrícola, implementación de malla antigranizo y riego por goteo.

En este sentido, Valentina Navarro Canafoglia, titular de la Dirección de Agricultura de Mendoza, amplió: “La tecnificación del riego ha sido una de las líneas que mayor interés a despertado en las pymes mendocinas vinculadas al sector agro. Solo en la primera edición de este programa, que reintegra el 40% de lo invertido, se han presentado iniciativas por un total de $502.309.474”.

Consultada la funcionaria sobre cuál es el impacto en cuanto a hectáreas alcanzadas por estas iniciativas, comentó: “En total se han visto beneficiadas con riego 2.107,33 hectáreas orientadas a la producción de vid (644 has.), hortalizas (516 has.), cultivos mixtos o combinados, (428 has.) y frutales (369 has.). Además, otras 150 hectáreas, donde se producen forrajes, entre otros, se han visto alcanzadas por estos proyectos”.

Navarro Canafoglia brindó detalles sobre dos proyectos específicos. Uno de ellos tiene que ver con un productor oriundo del departamento de Tupungato, concretamente de la localidad de El Zampalito. Al respecto, señaló: “Es un proyecto muy interesante ya que el productor se propuso avanzar en la producción de zanahorias con pivote central y ahora tiene el equipo instalado y funcionando. En total el proyecto alcanza a 17.5 hectáreas”.

“El otro caso tiene que ver con la instalación de un sistema de defensa de heladas con aspersores de agua (subarboreo) para 18.3 hectáreas en la localidad de Ugarteche, departamento de Luján de Cuyo, y la optimización del sistema de riego por goteo para 14.2. has. Para ello la inversión estuvo orientada a la provisión de bombas y motor a explosión para el funcionamiento del sistema y la ejecución de 320 metros de tendido eléctrico desde la acometida hasta sala de bombas”.

La titular de agricultura señaló, además, que para el programa Mendoza Activa II se contará con una línea específica para eficiencia de riego, con un aporte provincial de $ 200 millones para inversiones que reduzcan el consumo de agua.

Mendoza Activa II: más sectores beneficiados

En esta segunda ronda, que cuenta con aval legislativo, el proyecto del Gobierno incluye a más sectores que podrán inscribirse y obtener devoluciones de hasta el 45% en ANR, billeteras virtuales y financiamiento.

Es decir que al 40% de devolución de la primera etapa podrá sumarse 5% si se cumplen algunas de estas cuatro condiciones: incorporar trabajadores, realizar innovaciones tecnológicas, contribuir a aumentar el volumen de las exportaciones o tener en la comisión directiva mayoría femenina.

En tanto, para el personal docente habrá un nuevo beneficio: estatales y privados podrán comprar computadoras de hasta 120 mil pesos y el Gobierno les reintegrará el 40% del costo en dinero en efectivo depositado en sus cuentas de sueldo.

También se incluirán proyectos de eficiencia energética, construcciones llave en mano, viviendas rurales, complejos habitacionales, urbanizaciones de barrios hechos por sindicatos, cooperativas o asociaciones vecinales, renovación de vehículos de transporte escolar, instalación de empresas en parques industriales, servicios turísticos y producciones audiovisuales.

Así, de abarcar ocho sectores incluyendo hidrocarburos, llegará a 21 sectores e incorporará inversiones que se instalen en Mendoza pero que provengan de afuera de la provincia.

Ayuda extra de 5%

Mendoza Activa II sumará el subsidio de las tasas de financiamiento de cualquier banco que elija el interesado, para que las pymes puedan volver a tener acceso al crédito. “Tenemos una partida de $300 millones para firmar convenios con bancos públicos y privados que nos permitan subsidiar las tasas de interés”, destacó por su parte el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.

“Por ejemplo, el Banco Nación tiene una línea de créditos al 24%, el Gobierno mendocino subsidiará el 5% y la tasa quedará en 19%”. El objetivo es dar fuerte impulso a las exportaciones y a las nuevas tecnologías, pensando en una Mendoza postpandemia y en la diversificación de la matriz productiva con creación de trabajo genuino”, cerró el funcionario.