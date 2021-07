El cantante alvearense Mauro Páez, quien cantó en el programa La Voz Argentina, fue recibido en el Concejo Deliberante para conocer su experiencia en el certamen. El artista agradeció el apoyo del espacio y de todos los alvearenses que lo han felicitado.

Como consecuencia del gran impacto que ha tenido la participación de Mauro Páez en La Voz Argentina, programa que se emite en Telefé, los ediles lo recibieron para hablar sobre esta actuación. José Morán, presidente del espacio, manifestó: “Lo recibimos para que nos cuente su experiencia en el programa y también para ver cómo continúa su participación. La verdad que no todos los días tenemos un alvearense con estas oportunidades y eso nos pone muy contentos y orgullosos».

Por su parte, Mauro habló sobre las sensaciones después de este evento: “La verdad que estoy muy contento por lo que me está pasando, ya hace varias semanas que el programa salió al aire y me ha hecho vivir unas semanas increíbles. La gente de Alvear se ha portado muy bien conmigo en acompañarme y tenemos que seguir porque todavía no termina».

Además, con respecto a la invitación al HCD, agregó: «Me impresionó mucho la llamada de José Morán para invitarme, no me lo esperaba. Por estos días estoy esperando la llamada desde Buenos Aires para llevar a la cabo la etapa de las batallas». Y sobre el día a día tras su aparición en la pantalla chica, agregó: «Me ha cambiado un montón la vida sobre todo por los tiempos. La gente te para para saludarte, para preguntarte sobre el programa y sobre todo por el cariño que te brinda la gente».