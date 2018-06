Mauricio López Huerta Médico Veterinario especialista en producción bovina y titular del Clúster Ganadero de la región, estuvo en “Puntos de Vista” y comentó acerca de la vacunación de aftosa que terminó hace unos días.

A solo un mes de asumir como Director de Ganadería, Ramiro Zaragoza, junto a Mauricio López Huerta han venido realizando distintas reuniones junto a colegas de los departamentos vecinos con el fin de generar políticas para mejorar la situación ganadera de la zona donde se sabe que la mayor parte de la ganadería se encuentra entre San Rafael y General Alvear.

Con respecto a la obra del acueducto ganadero, la misma esta está avanzando con los tiempos lógicos, se están haciendo algunas modificaciones por parte de Irrigación que es quien está a cargo del control de la obra y esto tiene que ver con la red secundaria y terciaria ya que con respecto a la la red primaria será lo último que se haga debido a que la primaria va a depender de cómo queda distribuida las otras.

Se han ampliado a algunos campos más pero han quedado campos con ovejería afuera.

Para poder cubrir esta gran demanda que tiene la región, se quiere sacar un ramal del que se está diseñando desde Monte Comán a la Horqueta, de tal manera que venga por la ruta 203. Esto es una propuesta concreta que se le hace de poder sacar un ramal de que venga para la 203 y que puede desembocar en la zona de ovejería.

San Rafael ha crecido bastante en la creación de nuevos Feedlot, y aunque Alvear fue pionero en el bajo riego, San Rafael está creciendo a pasos agigantados, debido a que hay hasta emprendimientos de siembra lo que favorece las economías sanrafaelina. El vecino departamento no tiene nada que envidiarle a establecimientos a las demás economías, ya que cuenta con recrías pastoril de Feedlot y en cuanto a producción de granos maíz sorgo realmente es impresionante cómo se está trabajando.

Según los datos del Clúster Ganadero Bovino, el principal productor ganadero mendocino es el departamento de San Rafael, donde se concentran 136.679 cabezas en 686 establecimientos ganaderos. Las estadísticas marcan que desde 2011 a la fecha se ha acrecentado la hacienda sanrafaelina en un 18%.

El segundo lugar corresponde a General Alvear, donde el departamento acumula un total de 121.821 ejemplares de ganado bovino en 715 espacios y un crecimiento de 44% en los últimos siete años.

“La exportación ha crecido y con un mercado abriéndose, pero faltan novillos para exportación que no es el mismo novillo de consumo ya que son más pesados. Hay muy buenas perspectivas para los próximos años pero para tener un novillo exportación lleva 3 y hasta 4 años y los productores que antes hacían novillo de exportación hoy tienen temor de continuar con esta actividad, ya que en el mercado interno el precio es muy inferior. La exportación tiene una gran ventaja ya que la mayor parte de los cortes de la pierna son los que se exportan y el resto queda en el país”, sostuvo López Huerta.

Lo que sucede hoy en día es que no hay stock para poder realizarlo y debido al cambio de la comercialización como el que se está llevando a cabo en Europa, donde no se comercializa la media res, se estima que esto es lo que sucederá algún momento en el país, donde se prevé que ya no se baje una media res en una carnicería sino que ya venga por corte envasada al vacío o trozada, pero todo depende de cómo va a reaccionar el consumidor cuando lo vea en góndola.

A.E