Este viernes, durante la segunda jornada de la visita a Rosario, el intendente Walther Marcolini visitó el Polo Tecnológico de esa Ciudad donde se reunieron con Leonardo Justo, Director de innovación y Transformación Digital de Santa Fe. También se reunió con el Vice Presidente 2º de CAME Ricardo Diab; la Subsecretaria de Producción de Rosario, Fernanda Ghilardi; con el Director de Desarrollo Territorial de Rosario, Federico Bensi; y para avanzar en eficiencia energética mediante las energías renovables, también se encontró con el Secretario Ejecutivo de la RAMCC, Ricardo Bertolino.

Para finalizar la visita a Rosario de Walther Marcolini centrada en gestionar y llevar a cabo acciones concretas en beneficio del desarrollo local; el Intendente y el Secretario de Desarrollo Económico Carlos Ponce, recorrieron el Polo Tecnológico de Rosario denominado Zona i. Allí los atendió Leonardo Justo, Director de Innovación y Transformación Digital de la Provincia de Santa Fe, con quien trazaron algunos lineamientos a seguir, a fin de generar un vínculo para potenciar la sinergia entre empresas de base tecnológica, fomentar proyectos asociativos y procesos de transferencia tecnológica del sector científico al productivo, entre otros aspectos.

En cuanto a la visita al Polo Tecnológico, Ponce aseguró que “ver esto materializado da gusto y placer, creo que se constituiría en una alternativa a nuestra matriz productiva”.

En este sentido Leonardo Justo, Director de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Santa Fe, aseguró sentirse sorprendido por las características de la agenda que nuestro departamento tiene proyectadas, “es una agenda llena de futuro con muchas similitudes con nosotros y que podemos trabajar en conjunto”. La idea es trabajar en espacios donde se pueda potenciar la sinergia entre empresas de base teconológica y hacer hincapié en procesos asociativos, procesos de transferencia tecnológica entre el sector científico y el sector tecnológico.

En el cierre de la visita a Rosario se aprovechó para realizar más gestiones para el sector Agroindustrial, por ello es que Marcolini y Carlos Ponce mantuvieron otro importante encuentro, en este caso el concertado en el edificio de CAME con Ricardo Diab, Vice Presidente 2do de CAME; con la Sub Secretaria de Producción de Rosario Fernanda Ghilardi; y con el Director de Desarrollo Territorial de Rosario, Federico Bensi. En el lugar se habló principalmente de la posibilidad concreta de generar vínculos comerciales de productos locales, para incorporarlos al mercado santafesino, y sumarlos desde Rosario, a la cadena ya establecida con el sur de Brasil.

Gestiones en Rosario por la Eficientización Energética para la industria, vecinos y comuna; y por el Medioambiente.

“Más allá de este acercamiento, y conociendo que la zona de Alvear es rica y atractiva en productos regionales, por eso creo que esto es más que significativo” destacó Ricardo Diab – Vice Pte 2do CAME, quien remarcó que existen dos cuestiones a tratar, por un lado lo meramente productivo y por otro, algunos temas que son paralelos al funcionamiento de una sociedad y que serán tenidos en cuenta.

Otra de las reuniones importantes de las que participaron el Intendente Walther Marcolini y el Secretario de Desarrollo Económico Carlos Ponce en Rosario, fue la de ayer junto a Ricardo Bertolino, Secretario Ejecutivo de la RAMCC (Red Argentina Frente al Cambio Climático), Red de la que General Alvear forma parte del actual Consejo Directivo. Entre los temas más importantes tratados se encuentra el de la implementación de proyectos relacionados a Energías Renovables en beneficio del sector agroindustrial, en beneficio de la comuna en cuanto a eficiencia energética y en beneficio de los vecinos como los ya implementados con termotanques solares en San Pedro del Atuel y los termotanque solares instalados en jardines maternales, que justamente se hizo posible gracias a la RAMCC.

Como conclusión de la “misión” alvearense en Rosario, comandada por el intendente Walther Marcolini; el Secretario de Desarrollo Económico de nuestro departamento, Carlos Ponce, dijo: “En definitiva estamos tratando de acortar la distancia entre General Alvear y Rosario”, además destacó los vínculos logrados tanto en la parte pública como privada, “Se está trabajando en una ronda de negocios donde los compradores puedan reunirse sin intermediarios, también destaco la reunión con la gente del Puerto de Rosario, que podría darnos un poco de aire en los costos”.

