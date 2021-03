Entre el miércoles 17 y este viernes 19 se desarrolló el segundo Operativo de Unidad de Atención Móvil de ANSES, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en los distritos de Bowen, Carmensa y Alvear Oeste llegando a atender a más de 300 beneficiarios que se acercaron a gestionar y realizar trámites.

La Titular de la Oficina de Anses, Myrna Osorio, dialogó con F.M. Viñas mientras concluía el Operativo: ‘Cómo resultado estamos conformes a pasar del no acompañamiento del tiempo pero no fue un impedimento cumplir con lo que habíamos planificado‘, evaluó y en la misma línea subrayó que estas actividades son ‘una forma de acercar las oficinas del Estado Nacional a la ciudadanía, de brindarle más servicios, es un modo de que es Estado esté presente‘.

El miércoles 17 de 8:30 a 13:30h se despejaron todas las dudas en las instalaciones del Centro de Jubilados del Distrito de Bowen. El jueves la Atención Móvil se trasladó hasta San Pedro del Atuel, en la Unión Vecinal se recibió a todos los vecinos mientras que este viernes estuvieron en el Centro de Jubilados de Alvear Oeste con la misma metodología de siempre, respetando todos los protocolos de salubridad y sin necesidad de tener turno.

‘Si todos no trabajamos juntos este tipo de Operativo no se podría dar de modo correcto‘, manifestó Osorio y agregó: ‘No solo despejamos dudas ya que la gente pudo hacer trámites, brindamos calidad en nuestro servicio es por eso que quiero agradecer en primer lugar a Carlos Gallo, Jefe Regional Cuyo de ANSES por siempre estar pendiente de nuestras demandas y visitarnos, como también al Titular del PAMI por el apoyo‘.