Desde que se lanzó el programa de garrafa a precio subsidiado por el municipio en nuestro departamento, tres mil familias han podido acceder a este servicio. Por decisión del intendente Walther Marcolini, el programa se extenderá hasta diciembre.

Este programa nació por iniciativa del propio intendente Walther Marcolini, con el objetivo de que las familias de Alvear puedan acceder a este servicio a un bajo costo. Es por eso que desde la Comuna se subsidia una parte del costo de la garrafa, siendo el precio final de tan solo 150 pesos.

Esto permitió que más de 3000 familias de nuestro departamento pudieran acceder a las garrafas subsidiadas, ya sea en los distritos como en los barrios de Alvear, “Esto es fundamental para cada familia” dijo Pablo Reyes, Director de Desarrollo Social, durante la visita de este viernes al Barrio Matadero donde el programa se hizo presente. Reyes, además adelantó una muy buena noticia: “Por decisión del intendente, quien analizó el tema con detenimiento, el programa se extenderá hasta el 31 de diciembre, además lo vamos a extender a más vecinos y vamos a ir a zonas a las cuales todavía no hemos ido”.

Joana Andrade, Vecina del Barrio El Matadero, se mostró muy conforme con este programa: “me parece muy buena la idea porque en los quioscos está alrededor de 300 pesos la garrafa y no se puede comprar, yo la utilizo para cocinar, tengo estufa a leña y me dura todo el mes. En mi casa somos cuatro, y me parece buenisimo que se extienda el plazo hasta diciembre porque nos ayuda con el dinero” dijo.

Este lunes el programa se hará presente en Barrio El Tanque, el miércoles en Puente Alto y el viernes en Barrio San Carlos.

