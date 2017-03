Cientos de runners y vecinos alvearenses fueron protagonistas de la Segunda Posta Atlética por el Agua y la Vida, una movida social, cultural y deportiva tendiente a mantener viva la conciencia ecológica “a favor del agua y la vida” y “en contra de la megaminería saqueante y contaminante”.

Durante 100 horas, los atletas trotaron alrededor de la plaza departamental, Carlos María de Alvear, en forma de posta, donde cada adherente corría, trotaba o caminaba según sus capacidades, los deportistas más avezados corrían más distancia, mientras que había vecinos que se sumaban caminando aunque sea una vuelta al espacio verde.

Mientras la posta discurría, ininterrumpidamente, se realizaban desde charlas concientizadoras y explicativas hasta números artísticos, todo coronado, al final, con una gran marcha que se realizó por la principal avenida del centro de General Alvear desde la plaza hasta el monumento departamentales (ida y vuelta).

La posta comenzó a las 15 horas del miércoles de la semana pasada y culminó a las 19 horas del último domingo y hasta contó con el apoyo del hospitalEnfermeros Argentinos que, a través de sus trabajadores de la salud, cuidaron la salud de los deportistas.

Entre otros, los principios de la posta fueron:

-“No a la megaminería hidrotóxica y radioactiva (uranio)”.

-“No al proyecto Vale Potasio Río Colorado, por la gran contaminación con sal pura, agotando el agua de los ríos y acuíferos del sur de Mendoza. No a Valepor el voluminoso consumo de gas y electricidad que implicará afectar gravemente la matriz energética nacional. No a Vale por la mentira de una gran ocupación de mano de obra: por cada persona en la minera Vale se ocuparían 40 veces más en la agroindustria mendocina para fabricar alimentos y no para destruir el medio ambiente.

-“No a la reapertura del yacimiento uranífero de Sierra Pintada en San Rafael por la gravísima contaminación radioactiva de los ríos Diamante y Atuel”.

-“Defensa de la ley 7722”.

“Nuestra intención fue poner en valor la lucha de los alvearenses por la causa ecológica y promover el desarrollo de una vida saludable”, explicaron los organizadores de la movida.

Señalaron que “con la participación de más de 1.500 personas, entre atletas y aficionados, la comunidad de Alvear demostró una vez más su inigualable y excelente nivel de conciencia en la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente.

Esta Segunda Posta Atlética por el Agua y la Vida –subrayaron– fue un claro mensaje al poder político provincial y nacional manifestando que aquí existe un pueblo que rechaza el saqueo de los recursos naturales y expresa un no rotundo a los procesos extractivos en gran escala como es la megaminería hidrotóxica-uranífera”.