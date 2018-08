Sebastián Martínez Barón estuvo en Buenos Aires recorriendo las oficinas del Ministerio del Interior donde se reunió con el Director de Desarrollo Territorial de la Nación, el Licenciado Marcelo Cano y con funcionarios de la nación, donde expuso las necesidades de General Alvear para que se declare al departamento como zona patagónica.

A su vez se reunió con el intendente de Sierra Grande, Río Negro, con quien también habló sobre este tema y las condiciones de la Patagonia diferenciadas con el clima de General Alvear. Esto es una cosa que se viene gestionando hace bastante tiempo y dónde hay que insistir para que salga.

Otro de los temas que se trataron fue acerca de las tarifas como luz, gas y agua acorde al precio que paga la Patagonia como si también el régimen combustible donde el precio es diferente al del resto del país.

La provincia de la Pampa es una de las provincias que desde hace tiempo se incorporó y forma parte de la zona patagónica, por lo que en este viaje de Martinez Barón a la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que Alvear sea considerada zona patagónica y que pueda formar parte también de estos beneficios para la población.

Con respecto a la situación económica Martínez Barón habló acerca de esta gran confianza, como dijo el presidente Mauricio Macri, y que son tormentas que se están atravesando y dónde hay un gran respaldo de la comunidad internacional para que la Argentina, de una vez por todas salga adelante.

También se mantuvo una reunión con los distintos funcionarios, donde hablaron de esta situación que atraviesa el pais, dónde parece que Argentina nunca va a poder salir adelante con esta situación del dólar.

“Si comparamos las economías de los países vecinos, por ejemplo en Chile, no se utiliza el dólar sino que obligan a que cambies por el peso chileno para poder realizar distintas compras. El problema no es el dólar sino es un problema nuestro. Hay que empezar a cambiar la concepción del dólar y dejar de pensar tanto en esta moneda ya que hay muchos productos que se hacen en Argentina y que no tienen que ver con el dólar sino que son una cuestión de formadores de precios. El gobierno nacional está comprometido en solucionar este tema y la verdad que yo siento que hay buena Fé de parte del presidente y de sus funcionarios, por lo que consideró que es una cuestión de coyuntura, que hay que arreglarse”, expresó Martínez Barón.

Esta situación por lo visto traerá un gran debate entre aceptación y rechazo de las distintas clases sociales que ven reflejado en la volatilidad del dolar sus economias, en lo que el concejal del PRO considera un gran cambio cultural, donde la Argentina tiene que cambiar este paradigma y dejar de pensar tanto en el dólar como lo hace el vecino país de Chile y donde el gobierno nacional está haciendo lo posible para que esto sea de esta manera.

