Luego de la polémica por la visita de funcionarios de Irrigación a la zona de Puesto Rojas, el Ingeniero Mario Barbieri, Sub Delegado del Río Atuel brindo explicaciones al respecto.

Indicó que la visita se ha malinterpretado, “nosotros como Policía del Agua siempre hacemos visitas periódicas al sitio porque tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo”.

“No les quepa la menor duda a toda la sociedad que vive en la cuenca, que nosotros actuaremos de oficio en el caso que se detecte alguna amenaza o algún indicio de grado de alteración de la calidad de agua del Atuel y también respecto a la entrega de agua.

“Sabemos bien que la cuenca está en crisis hídrica y que por supuesto al momento de hacer una entrega de agua se va a analizar, no nos va a tiritar el pulso en tener que negar una entrega de agua a esta actividad”

Manifestó que tienen que respetar la Ley de Agua y no se puede afectar el uso de otras actividades como la agrícola para darle agua al fracking.

“Quiero que quede claro mi función no es apoyar la técnica de la fractura hidráulica, no es incentivar, favorecer el negocio lobista, sino todo lo contrario sabemos que no podemos dejar que el recurso hídrico sea afectado, como tampoco tengo la facultad como Sub Delegado de prohibir la actividad porque es potencialmente contaminante, porque me parece que puede llegar a generar un perjuicio a futuro”, dijo el funcionario.

“Estamos haciendo marca personal al proceso, vamos al lugar porque tenemos que estar al tanto y somos los que controlamos el recurso hídrico”, finalizó Barbieri.

A.C