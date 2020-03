En dialogo con F.M. Viñas el Superintendente General de Irrigación, Ing. Sergio Marinelli, confirmó su presencia y reunión con regantes en Alvear, “me comprometí por Asociación con productores«, motivado por las denuncias de irregularidades en la cuenca alta del río.

El titular de Irrigación indicó que las denuncias ya están hechas, pero “hay que ver si las tomas son clandestinas o irregulares”.

“En principio tenemos una investigación gruesa y avanzadísima”, manifestó. Además está actuando la justicia a través de una actuación de oficio de la Fiscalía con asiento en Malargüe.

Puntualmente sobre las diferentes tomas irregulares Marinelli explicó que el caso de Gendarmería Nacional “es un caso a profundizar”, en Cohihueco “no habría ningún tipo de inconvenientes salvo con el puestero, algo que ya quedó regularizado” y en La Junta “ hay una situación de no pago, la persona ya lo regularizó y ahora lo que están viendo los inspectores que ya están a cargo el Presidente del Atuel Superior y el de la Asociación de Inspectores de Bowen, es de qué manera se le da nuevamente o no el riego para que tengan todos las mismas condiciones sean en el tramo superior, medio o inferior”.

Ante la pregunta de qué pasará con las personas que debían controlar y no lo hicieron señaló que “En el caso de los jefes, los dos renunciaron tanto en el Atuel Superior, como el de la zona del Río Malargüe. Con la persona que estaba directamente responsabilizada de esto, me quedaban dos alternativas, o tenía la capacidad de darle una sanción directa de hasta 15 días de suspensión y ahí terminaba la cosa o hacer una investigación sumarial y de la investigación sale cual es la pena o castigo que le corresponde, he optado por esta segunda situación para que se pueda evaluar a fondo lo actuado y de ahí surgirá cual es el castigo que le corresponde que puede ser esos 15 días de suspensión, 30 días o directamente la exoneración” .

A.C.