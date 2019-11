“Con el Intendente Marcolini tenemos una comunicación fluida en pos de gestionar desde el rol que ocupamos en los diferentes poderes del Estado”, aseguró la diputada provincial Maricel Arriaga (UCR) en ‘Puntos de Vista’ el pasado sábado en el marco de. A su vez, la legisladora destacó los proyectos prioritarios que se trabajan en beneficio de General Alvear.

“Es bueno poder trabajar con el ejecutivo municipal, siendo uno un intermediario en distintas solicitudes e inquietudes, sin dejar la parte social, siendo un soporte para el Ejecutivo y funcionarios municipales solucionando algunos temas con alguna visita en la Ciudad de Mendoza”, manifestó Arriaga sobre el trabajo mancomunado que sostienen con el gabinete municipal.

Sobre su tarea en la Casa de las Leyes provincial, la diputada expresó: “Estoy finalizando un año y medio de función con más experiencia en base a los mecanismos que forman parte de la Legislatura. Tenemos asistencia perfecta y eso es fundamental como en las comisiones donde circulan los proyectos sobre todo cuando hace referencia a General Alvear viendo si algo perjudica o no a nuestro departamento”.

“Hemos planteado los proyectos de la Juguera (100 millones de pesos), el edificio del IES ‘Salvador Calafat’ en el predio de la Ugacoop con un costo de 1 millón de dólares, cantidad de cámaras de seguridad por año que tienen un costo elevado y para Bowen: el polideportivo techado con una inversión de $30 millones”, enumeró Maricel Arriaga los proyectos que presentarán en Diputados en el marco del presupuesto provincial 2020 y que responden a solicitudes del Intendente Walther Marcolini.

Al ser consultada por la reticencia de legisladores del norte provincial sobre temas que competen al desarrollo del sur mendocino, Arriaga mencionó: “Creo que cuesta cuando uno es del sur porque hay representantes que no conocen y no comprenden nuestra realidad pero todo pasa por la parte política. Después de las Elecciones vimos el enojo de muchos por haber perdido y se va a ver reflejado en el tema del presupuesto. De San Rafael, Malargüe y Alvear no somos demasiados legisladores y eso cuesta pero siempre estamos con nuestro discurso de que somos casi el 50% del territorio provincial y el potencial de los tres departamentos del sur es grande”.

-¿Se espera que haya cambios en los Ministerios?

“Los ministerios son ocupados por gente allegada al Gobernador por ser de experiencia y confianza y en este aspecto habrá ministros que continuarán pero otros no. Suarez ha demostrado austeridad como el tema de reducir el costo político y ese gesto es considerable. Por lo pronto creo que mantendrá la misma estructura y en su momento habrá que ver cuál es su plataforma de gobierno donde apunte a reducir o ampliar”, opinó.

“Estamos trabajando con Turismo Rural, de acuerdo a una modificación en la Ley de Turismo, porque no está regulado y queremos que los proyectos del sur sean financiados. Alvear es pionero en turismo rural y seguiremos trabajando para darle fondo y establecer las condiciones”, subrayó la diputada provincial sobre el proyecto en el que trabajan por estos días.

F.B. (F.M. Viñas).