En San Rafael se vivió una nueva edición del Pentatuel 2017, la tradicional prueba combinada cuya 13ª edición quedó empañada por el fallecimiento de uno de los participantes.

Este evento reunió dos categorías; Individuales y Posta, que abarcó cinco disciplinas natación, enduro, kayak, mountain bike y pedestrismo.

Dentro de la misma se destacó la participación del Alvearense Mariano Preli quien hace ya un par de años viene consolidándose en este tipo competencias, en este caso logró un meritorio tercero puesto, contabilizando un tiempo total de (4h 35m 54s).

En su cuenta personal de Facebook Mariano dejó sus sensaciones sobre la competencia y también los agradecimientos correspondientes: “Termino el penta y no puedo pedir más, quedamos 3ro en la gral y 2do en la categoría un resultado que no esperaba, más que feliz por todos los que me ayudaron a llegar acá”.

Agradecer principalmente a mi flia, pela Lauris gordita Juanma son mis pilares y los que me acompañan siempre por ustedes doy siempre un poco más porque sufren más que yo en las carreras y están en todo.

Por otro lado agradecer a Lorenzo automotores que me dió una gran ayuda económica para poder largar, a mis amigos Duilio Jowsa en todas las carreras acompañándome de fierro realmente, a Marcelo Barrios por el aliento y compañía, Martin Doña Guillermo Doña la gran mano para bajar el río y el apoyo positivo de siempre, a Oscar Daniel Luffí que me prestó el kayak más que agradecido, Rodrigo Martin Mendez que me prestó el remo porque el mio se fue en el río, Martin Garro gracias por la ayuda en la natación excelente profe, Florentino Correas siempre ahí ayudándome en la plani del pedestre muchas gracias. Jose Luis Ramirez Vanina Sandoval alumnos que son amigos gracias por todo, a Paco pardo, Rodri Pardo dándome una mano desde que empecé con esto y perdón si me olvido de alguno a todos Muchas gracias.