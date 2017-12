La incertidumbre sigue girando en torno al jardín Merceditas de AMAF. Lejos de disiparse, el rumor de la intención por parte del gobierno provincial de quedarse con el edificio ubicado en el barrio San Carlos sigue sobrevolando el ambiente.

Luego de la llamada de Valeria Rómoli Directora de Educación de Gestión Social y Cooperativa para confirmarle que iban a tener que entregar el edificio donde actualmente funciona el jardín maternal Merceditas. No hubo ninguna comunicación oficial por escrito y solo se han dado una serie de desmentidas mediáticas.

“Fue algo imprevisto porque nos habíamos reunido con funcionarios de la Dinaf, de la Subsecretaria de Desarrollo Social Provincial y con el Intendente Walther Marcolini. Allí se nos prometió que íbamos a firmar un nuevo convenio para que sigamos en el mismo edificio. Estamos tristes y pasando un muy mal momento”, señaló María Vásquez.

“En los medios dicen que está todo bien pero cuando nos reunimos las cosas no son tan claras. Te dicen una cosa y después otra. No pueden sostener una verdad. Nosotras no somos políticas y nos cuesta movernos de esa manera. Por eso de ahora en más queremos que todas las comunicaciones se hagan por escrito, porque necesitamos tener seguridades” aclaró la presidenta de AMAF.

Por su parte, tanto Valeria Rómoli de Gestión Social como Marcela Fernández Subsecretaria de Desarrollo Social de la provincia remarcaron en el aire de FM Viñas que no hay ningún peligro de que el jardín se quede sin edificio. Además, las funcionarias aseguraron que no hubo nunca un contacto telefónico con María Vázquez.

“Hay gente que habla desde la incomprensión y desvaloriza el trabajo que venimos haciendo. Tengo 83 años y no voy a prenderme en la pelea. Esto nos ha dolido mucho, sin embargo, vamos a seguir. Ahora estamos vendiendo un bono de colaboración de fin de año” cuenta María Vázquez quien ya ha tenido que apelar a la ayuda de la comunidad para solventar gastos de comida para los chicos y para pagar los servicios básicos de luz, agua y gas.