En los micrófonos de Viñas el piloto alvearense Marcos Aguas dio detalles sobre cómo se prepara para este fin de semana enfrentar la 4° Fecha en el Zonal 2000 Pampeano, en el circuito de Toay, luego de dos victorias consecutivas, en su pelea por defender el título y seguir siendo el único líder.

“El auto está listo, el mecánico ya está en Alvear. Vamos a estar trabajando el fin de semana para que el auto quede en ritmo”, indicó el Piloto.

Sobre porque eligió esta provincia para correr explicó que fue invitado hace dos años, además de ser una federación muy organizada, las comisiones tienen mucho apoyo y fundamentalmente la parte económica. “Nos dan una mano importante con la inscripción, pagamos solo el seguro. Nos sale más caro correr acá en Mendoza que hacer 500 km. y correr en La Pampa”, dijo Aguas.

Su apellido es un tanto paradójico en aquel lugar por el conflicto que se mantiene por el Río Atuel. “Los mismos periodistas me cargan, creo que es un conflicto político, a todos los autos del zonal de La Pampa les han puesto el cartel de No a Portezuelo, en el ambiente del automovilismo no se nota tanto, hay bastante compañerismo”.

El miércoles realizó una cena para juntar fondos y poder seguir corriendo, a la que asistió gran cantidad de público que además pudo ver el auto del campeón.

A.C