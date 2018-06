A raiz del conflicto con el sindicato y los empleados municipales, el Intendente Walther Marcolini, estuvo en Fm Viñas e hizo mención a las paritarias.

“Las paritarias nunca se cerraron, han fracasado pero no se han cerrado. Básicamente la ordenanza se veta porque el Concejo no tiene facultad para ordenar lo que pretendía ordenar pero tampoco se puede hacer irresponsablemente en función de los recursos financieros del municipio”, expresó el Intendente.

El salario de los empleados municipales marca un diferencial con el resto de la provincia, el cual se ha salido a defender. Desde el municipio se realizó todo lo posible para que los empleados pueden tener un salario acordé al trabajo que realizan pero que por lo menos pueden ganarle o empatar a la inflación.

La municipalidad paga cómo asignación familiar por hijo $1493 que es lo mínimo que paga nación mientras que en la provincia,el resto de municipios pagan $ 450 por hijo y ésta fue la primera paritaria que se firmó con el sindicato municipal el lunes 14 de diciembre del 2015, a 4 días después de haber asumido. Esto marcó un hecho histórico porque el gobierno anterior durante 12 años no se lo quiso reconocer al sindicato,.

El trabajador municipal cobraba una ayuda económica el negro los días 20, el oficialismo se lo paso al bono, es decir, es bonificable y remunerativo qué es el ítem 2. Ese ingreso que hoy es en blanco como corresponde, por qué el estado no puede ser el primero que haga trabajar el negro,se suma al básico, a lo que se le suman otros ítems como la mayor dedicación y la antigüedad, presentismo trabajo riesgoso, función crítica y diferentes ítems que pueden tener los trabajadores que son porcentuales.Esto permitió que el año pasado el aumento final fuese del 34% mientras que la inflación fue del 25%.

Este año, la comuna ofreció un poco más que los demás municipios, que cerraron en 14%,el municipio de Alvear ofreció un 14.9% más una ayuda económica que va en el ítem 125 que cobran todos los trabajadores de $400 fijos desde mayo y que a partir de septiembre aumentará a $500 Y en diciembre $ 800,es decir que aquel trabajador de la clase 3 que cobraba $2300, que a menor clase cobra mucho más,por lo que cobraba los $ 2300 y ahora está cobrando $2800, con lo cual lo que hoy está por verse y que están analizando los diferentes municipios y que se analizara en el contexto de la provincia, donde ira el Secretario de Gobierno, donde los municipios podrán discutir como sigue este tema.

“Disparar una cláusula gatillo como pretendía en el artículo 2la ordenanza del HCD, no es tener en cuenta las posibilidades reales que tiene el municipio porque los trabajadores municipales cobran un salario digno. Hay trabajadores que cobran salarios que superan los $40.000 de bolsillo y las clases más bajas cobran mucho menos pero también incide si tiene escala familiar y lo diferente escalafón, hay que tener en cuenta de que no se puede alegremente poner que haya una actualización con una cláusula gatillo acordes al proceso inflacionario si no se sabe dónde están los recursos,porque lo que hoy garantiza el municipio, es que el último día hábil de cada mes el empleado pueda cobrar”, expreso Marcolini.

En los próximos día cuando se haya convenido con los restos el municipio y la provincia, se hará una propuesta y si no es aceptada por el sindicato se seguirá negociando pero la propuesta tiene que estar siempre dentro de las posibilidades reales, no se le puede prometer a un trabajador lo que no está después para pagar.

Con respecto a supresión de cargos del municipio el Intendente manifestó que hay que aplanar lo que ocurrió hace 12 años con el justicialismo en donde dejó en los máximos cargos a sus ex funcionarios que quedaron en los cargos de clase 13, entonces hay una pirámide invertida y lo que busca el municipio es tener mas clase 3 y mas clase 5, que hacen a los trabajos operativos y no a una estructura piramidal, de tal forma que concentra poder y que estas personas no cobren mayor jerarquía por tener personal a cargo cuando directamente no lo tienen.

“Aunque lo hayan ganado a esos cargos mediante un concurso pasan a disponibilidad durante 6 meses y se analiza la situación y después eventualmente se lo puede suprimir al cargo con lo cual hay que indemnizar o reinstalar, pero ese es el proceso cuando hay estabilidad con el empleado público. Este municipio tiene 23 delegados gremiales y es una pyme en Argentina , que si bien son derechos adquiridos, la realidad es que si se piensa en término de estado municipal, hay que comparar salarios entre el sector público y el sector privado, y el municipio es una gran fuente de empleabilidad, entonces todo el tiempo se debe estar analizando en profundidad esa estructura para que pueda seguir funcionando y que sea una herramienta importante en estado de transformación”, manifestó Marcolini.

Desde que el oficialismo asumió, 75 personas ya se han jubilado, en los cuales se han vuelto a ocupar esos cargos y otros quedan vacantes y hay personas que deberían jubilarse para poder eficientizar el servicio el municipio, además se han agregado muchas otras áreas como lo es Bodega Faraón que implicó incorporar nuevo personal, el área de Ciencia y Tecnología, también el Matadero Municipal.

Entre las bajas y jubilaciones 970 personas que se han incorporado al municipio. Este es un municipio de que no da para tener un crecimiento de la planta de personal por qué es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto, a modo de ejemplo, el 95% del presupuesto de la Dirección General de Escuela va destinado al personal y si lo mismo se aplicará al municipio no habría un fondos para ningún tipo de obra, por lo que se intenta bajar el gasto corriente y aumentar la inversión. Este es un trabajo que llevará bastante tiempo, la remodelación de la casa la cultura demandará más gente, por lo que se reubicará personal de otras áreas.

A.E