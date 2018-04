A raíz de las versiones que circulan a través de las redes sociales, que colaboran a la desinformación y a generar un pánico infundado, es que, tanto de la Dirección de Protección Ambiental, como el intendente Walther Marcolini, llevaron tranquilidad y explicaron cuál es la situación frente al fracking.

Sin dudas las redes sociales son útiles a la hora de tenernos comunicados, pero muchas veces también sirven para desinformar, es por ello que se pide cautela y asegurarse la procedencia de cada una de las informaciones que circulan, en este caso en torno al fracking. En este sentido fue Miriam Skalany, Directora de Protección Ambiental, Ingeniera Química, con cuatro años de formación en Ingeniería en Petróleo en la UNCuyo, quien se refirió al tema, “La técnica de fractura hidráulica no implica el uso de explosivos, no implica la disolución de la roca, no se utiliza un cóctel de 600 químicos altamente tóxicos, no genera temblores ni sismos, no genera ríos subterráneos de contaminantes, no genera emisiones excesivas hacia la atmósfera y no se utilizan excesivos volúmenes de agua” dijo haciendo referencia a una técnica que es utilizada en nuestra Provincia desde hace más de sesenta años, siendo la primera explotación mediante fractura hidráulica en la década del 60 en el yacimiento de Barrancas.

Skalany, además, aclaró que General Alvear es un departamento básicamente agrícola ganadero, sin recursos hidrocarburíferos para explotar a través de este sistema, “por lo cual hacer este planteamiento apocalíptico en un departamento ajeno totalmente a la realidad hidrocarburífera, no tiene sentido. Así como es absurdo hablar de pueblos de sacrificio, hablar de una confabulación para destruir los recursos naturales, y la desaparición del aparato agrícola ganadero de la Provincia” aseguró al tiempo que pidió tranquilidad y que haya más información certera del tema.

Por su parte, el intendente Walther Marcolini también se refirió al tema con el objetivo de llevar tranquilidad a la población, y para desmentir las versiones que circulan en las redes sociales, y que intentan generar pánico, “el agua tiene una importancia alta, y sobre todo con todos los frentes de batalla que tenemos abiertos, como el conflicto con La Pampa, pero lo más preocupante es que parte de la sociedad piense que está contaminada el agua, que se va a contaminar el río, hemos planteado en el Concejo Deliberante que debe haber una zona de exclusión, no para prohibir la actividad, sino para monitorear, y que por un período de cinco a diez años no se la pueda realizar sobre la cuenca del río con los efectos que se pueda estudiar profundamente si hay un impacto real en las napas” dijo.

En este sentido, el intendente Walther Marcolini bregó por la generación de espacios de debates serios, no con posturas extremas donde el diálogo no sea posible, sino en el marco del respeto y el entendimiento mutuo. “Tenemos que hacer mesas de trabajo con debates serios, para que podamos proteger un ambiente que sea sano, que nos permita desarrollar nuestra agricultura, seguir con nuestro estilo de vida, pero que eso no signifique tener que distanciarnos con otros municipios, es el caso de Malargüe, donde hay puntos donde necesitan realizar la exploración de petróleo” indicó, a la vez que sugirió que las asambleas podrían actuar como contralor en caso de que el Gobierno así lo disponga.

Por lo pronto se espera que la semana próxima llegue a General Alvear el Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, también se convocará a las entidades para que convoquen a expertos, y será la Comuna quien preste ayuda en caso de que sea necesario para que lleguen a nuestro departamento, todo esto con el objetivo de conocer en profundidad una temática sensible a la población.

Finalmente, el intendente ratificó a Carlos Pía, como Director de Gestión Ambiental, “es un hombre comprometido y tiene todo mi respaldo, que viene haciendo un trabajo fantástico, porque el Municipio no controla las actividades hidrocarburíferas de la Provincia, en este sentido pareciera ser que un servidor público, que asume el compromiso de estar frente a la sociedad, nos pone el rótulo de que somos malas personas y que trabajamos para contaminar y destruir una sociedad”, dijo Marcolini, quien llamó a la reflexión y agregó que “espero que no haya detrás operaciones políticas de otros grupos de oposición, que están y que actúan, porque eso sería de una irresponsabilidad mayúscula”.

Desde la Comuna se seguirá el tema de cerca, generando espacios de debate para que la sociedad esté informada acerca de esta temática, con la finalidad de preservar el recurso más preciado de los alvearenses, el Río Atuel.

Prensa Municipalidad General Alvear