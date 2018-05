El Intendente Walter Marcolini hizo un balance de lo que dejo la 37 ° Fiesta Nacional de la Ganadería.

A pesar de que el departamento está atravesando una situación bastante complicada pero con una postura firme en defensa del agua, la fiesta de los alvearenses ha finalizado sin ningún tipo de inconvenientes.

Se han conseguido buenos precios en el remate de la Hacienda y se ha llegado a conseguir un precio récord para un lote de terneras Angus coloradas, a pesar de que las lluvias dificultaron poder la cantidad de ganado como otros años atrás, este año se remataron y se vendieron 1.800 cabezas.

La ocupación hotelera ha sido total, no obstante hay gente que no llegó al departamento, sobre todo la gente de Malargüe que promueven la Ruta 188. Cerca de 110 camionetas que habían confirmado inicialmente que iban a venir, no lo hicieron.

Al no hacerse presente funcionarios de provincia y del departamento, se produjo la ausencia también de personas que querían asistir al almuerzo para escuchar los discursos del oficialismo, por lo que el departamento se ha visto afectado desde lo económico y comercial.

“Esta semana vamos a distribuir las invitaciones a todas las entidades. Se está enviando al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para la reducción de la tarifa eléctrica en el espacio aéreo que es lo que anunciamos, y ya estamos celebrando el convenio con las distribuidoras de gas que empezará el 1 de junio y que tendrá un subsidio de $65 por envase de manera que va a llegar a $ 150 al consumidor final. Los puntos de ventas serán en las delegaciones municipales y en los diferentes barrios del departamento, que más adelante se estarán anunciando cuales serian. Se está armando un cronograma para que esto funcione de lunes a viernes en horario de mañana y tarde para que las familias puedan tener acceso a la misma y con ese subsidio nosotros vamos a estar cubriendo un total de 15.384 garrafas con un monto que el municipio destina de $1.000.000”, expreso Marcolini.

UDI

Con respecto a a UDI de Bowen, el Intendente manifestó que se está entregando el edificio al Ministerio de Salud pero está faltando el Equipo de Rayos X nuevo.

La fecha de licitación es en el mes de mayo con lo cual se espera que en el mes de junio ya se cuente con dicha aparatologia.

“Me parece que una obra que aunque se demore un mes más, se va a entregar en forma completa con todo el equipamiento y con todo el recurso humano designado, porque no sólo se trata del edificio, sino que tiene que estar completo todo el equipamiento. Nuestro objetivo es que en el mes de Junio-Julio se puede estar inaugurando”, manifestó el funcionario.

RUTA 188

Hoy en día está trabajando Vialidad Nacional en el mantenimiento.

Alvear tiene varias demanda: una de ellas es que 21 kilómetros de rutas ya deberían de estar asfaltado. Se espera que se retome la obra que está otorgada una UTE y que es la que tiene que volver a trabajar pero no lo ha hecho debido a que hay que concretar un pago por parte del Estado Nacional, el cual aun no se ha efectuado.

Vialidad Nacional comenzó a trabajar con el compromiso de dejar un equipo permanente para la traza.

Desde el punto de vista de asistencia jurídica de la ruta, ya salió la resolución. Se declaró de utilidad pública a toda la traza entre Alvear y Malargüe.

“Desde el municipio estamos haciendo las gestiones necesarias para ver si la próxima semana puedes llegar a General Alvear Javier Iguacel, junto a la Ingeniera Patricia Gutiérrez y trabajar con los históricos y con los autos convocados de Malargüe. No podemos pasar desapercibido que la situación que hoy en día atraviesa el departamento, haya hecho que los autos convocados no vinieran a la fiesta y estén un poco molestos, pero no deberían confundir los temas que son comunes a los dos departamentos. Así que los próximos días se estará trabajando con el Intendente Jorge Vergara para poder recibir Javier Iguacel y que haga entrega de manera formal las resoluciones que salieron hace 10 días”, expreso Marcolini.

Este es un paso enorme y de suma importancia porque hay un compromiso por parte de Vialidad Nacional y se espera que se materialice, ya que manifestaron de poner en el presupuesto 2019, recursos para que se realice la apertura de la traza definitiva.

A.E