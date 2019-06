En el marco de la inauguración de obras de asfalto y luego de un derrame de aguas de producción en una zona petrolera de Malargüe, el Intendente Walther Marcolini, reflejó su postura respecto al fracking al ser consultado por F.M. Viñas.

“El bloque del PJ le pidió que se manifieste por el tema del fracking ¿Le molesta que se haga esto?”, preguntó el periodista Claudio Lemos.

Walter Marcolini: “No me molesta porque yo siempre he tenido la misma postura desde que sancionamos la ordenanza en el Concejo en 2.013 prohibiendo el fracking en General Alvear. Me parece que puede ser una especulación política más que nada, porque en definitiva cuando se trata de leyes nacionales, le deberían preguntar a la Senadora Anabel Fernández Sagasti que fue la que votó la Ley 27.007 en diciembre de 2.014 cuando Chevron solicitó esa autorización en Argentina.

Nosotros tenemos que tener en claro lo que siempre hemos dicho, no queremos que se realice fractura hidráulica en la cuenca del Atuel. Ahí hay que avanzar en una zona de exclusión, yo sigo sosteniendo la misma postura que mantuve el año pasado.

Con respecto al problema que ha habido en estos días pasados, no ha sido sobre la cuenca del Río Atuel, no se ha afectado al río. Allí hay que ser muy contundentes y llamar a la reflexión a quienes por diferentes motivos hacen un uso indebido con malicia de la información. Hay noticias falsas; se hablaba de 2 millones de litros, han sido 4.500; se hablaba del río Atuel, ha sido sobre el arroyo “El Alamo” en una extensión de 160m2. ; No ha sido agua de fracking, sino agua de rehúso de los pozos”

En este sentido Marcolini indicó que han sido s los informes técnicos de Irrigación, “quienes son los que tienen que dar las explicaciones correspondientes, asumiendo los problemas que están”.

“Llamo a la reflexión a quienes hacen ese uso por el motivo que tengan. Hay responsabilidad de algunos comunicadores sociales y de pseudo científicos que han venido a hacer mucho daño en nuestro departamento y se transforman en verdaderos problemas para la sociedad porque la gente se pone mal. Una noticia falsa, elaborada como se hace en esta manera puede generar muchos problemas en la sociedad”

LEY 7722

“Estamos en contra de cualquier intento de reforma de la ley 7.722. En la provincia, donde se pueda realizar minería, como pueden ser las sales de potasio o algún tipo de minería que este permitida por la ley 7722 se realizará, porque el pueblo de General Alvear no está en contra de la minería, está en contra de la mega minería contaminante a cielo abierto, en eso hay que ser claros y contundentes”.

Agregó que “cuando se producen estas situaciones hay que aclarar, por más que se haya aclarado un montón de veces”.

A.C. (Redacción F.M. Viñas).