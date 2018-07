“Desde que algunos personajes están con prisión domiciliaria o vuelven a estar en la calle, se complica la situación en General Alvear”, así lo expuso el Intendente comunal en una dura critica contra la justicia.

El departamento atraviesa desde hace tiempo, un gran número de ilícitos que van desde hurtos contra la propiedad, hasta robos en comercios y hechos de vandalimos, a lo que se le suma la terrible agresión contra los alvearenses en la via publica.

A raiz de todos éstos hechos,Marcolini mantuvo una reunión con el Comisario Rafael Videla, al cual le manifesto el descontento y preocupacion que existe en la sociedad con la creciente ola de inseguridad que atraviesa el departamento.

“Estamos no solo preocupados sino también ocupados en este tema. Hay muchos robos, pero hay algo que me preocupa y me llama la atención y no tengo problemas en decir que desde que algunos personajes están con prisión domiciliaria o vuelven a estar en la calle, se complica la situación en materia de seguridad en General Alvear y esto es lo que estoy transmitiendo a las autoridades de la provincia por que es donde necesitamos que actúen de una vez”, manifestó Marcolini.

En su reunión con el Juez Penal de Menores, Marcolini expuso que : “hay cuestiones que tiene que priorizar la Justicia porque la mayor parte de los robos y de los distintos ilícitos en el departamento tienen que ver como protagonistas a menores de edad”.

A.E