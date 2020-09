Luego de los anuncios que emitió el Gobernador Rodolfo Suarez sobre las medidas que regirán en la provincia hasta el 22 de septiembre, en la mañana de este miércoles el Intendente Walther Marcolini brindó una conferencia de prensa en la que reflejó la situación del departamento frente a la pandemia y anunció la apertura de puntos de esparcimiento, bajo estricto protocolo.

«Las medidas anunciadas ayer alcanzan a los departamentos del Gran Mendoza y no así a los del sur. No obstante, habíamos tomado algunas medidas con el fin de no perjudicar algunos sectores preservando el nivel de actividad económica«, destacó el Jefe Comunal quien subrayó que «no hay ninguna restricción nueva en Alvear«.

En la misma línea, el mandatario municipal pronunció firmemente: «Sabemos que hay muchos que no están ayudando en absoluto con un nivel mayúsculo de irresponsabilidad haciendo lo que se les antoja y por eso pedimos que respeten las medidas por el bienestar de toda la comunidad«.

En caso de que la situación empeore y se registren más casos «nos veremos obligados a volver a fase 1, situación que no queremos porque se verían afectados todos los sectores de la sociedad«, sentenció.

En otro orden, Marcolini aseveró que se está avanzando en el establecimiento de un laboratorio para hacer los test de PCR en Alvear «se capacitará a personal medico y se hará de forma conjunta con Coprosamen que cuenta con un termociclador realtime. La comuna comprará un gabinete de seguridad biológica para Ugaccop. Todo esto lo estamos realizando para que los resultados se obtengan de forma rápida y poder actuar en consecuencia».

Marcolini expresó que «en General Alvear la situación relacionada a los pacientes positivos están a una fase controlada de contención. Esto no implica que haya que relajarse en cuanto a cumplir con los protocolos por eso insto a los vecinos que debemos seguir cuidándonos«.

El intendente aseguró que, previo análisis, se ha decidido: «Abrir desde este 1 de septiembre la Laguna El Trapal para que la gente pueda ir bajo protocolo y la Bodega Faraón. Desde el 1 de octubre, los fines de semana, se dará la apertura de Costanera Alvear. Todo esto en concepto de esparcimiento solamente«.

•F.B. (F.M. Viñas).