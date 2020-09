El Intendente Walther Marcolini anunció nuevas flexibilizaciones y la extensión del horario comercial con el fin de evitar la circulación fuera del tiempo establecido y minimizar aglomeraciones previo al cierre de comercios.

Comercios mayoristas, supermercados y comercios del centro podrán permanecer abiertos hasta las 20h.

Comercios de barrios, minoristas y quioscos podrán extender su atención hasta las 21h.

En las ceremonias religiosas deberá respetarse el 25% del factor ocupacional y en los gimnasios el 30%, pudiendo permanecer abiertos de 7 a 23h.

Los restaurantes, bares, cafés, resto pub y resto bares podrán seguir funcionando con modalidad presencial con un limite de 6 personas por mesa y deben limitar el factor ocupacional al 30%.

Importante: La medida estará vigente hasta las 24h del martes 22 de septiembre.

«Esta decisión responde al cambio de estación y la búsqueda de con esto no haya tanta concentración en determinado horario porque sobre las 19 horas los vecinos salían rápido a tratar de comprar alimentos y demás«, sostuvo el mandatario municipal.

Apelando a la conciencia en la población sostuvo: «No podemos ir a un Estado policiaco porque deben respetarse las libertades que una sociedad posee en democracia pero en esta situación hay que ser responsables. Le pido a la sociedad que acompañe cumpliendo con las medidas de distanciamiento y los protocolos«.

ALVEAR ES UNO DE LOS LUGARES EN EL PAÍS DONDE MENOS SE RESPETA LA CIRCULACIÓN POR TERMINACIÓN DE DNI

El intendente dialogó ayer con el Gobernador Rodolfo Suarez y le comunicó la decisión de ampliar los horarios de atención. Entre otro temas, el Ejecutivo Provincial le aseguró que de acuerdo a un seguimiento nacional, «por georeferenciación de movimiento de celulares, Alvear es uno de los lugares del país donde la gente menos respeta la circulación por terminación de DNI«, manifestó Marcolini y subrayó: «No estamos peor porque hay un gran trabajo conjunto desde la comuna, policía y entidades para mitigar el avance del virus«.

Al ser consultado porque hay mas circulación de personas si hay tanto personal abocado en los controles, el Jefe Comunal indicó: «Sabemos que en los barrios y distritos se realizan fiestas clandestinas, partidos de fútbol e irregularidades. No alcanza el personal para controlar a todos por eso es importante que cada vecino tenga la solidaridad de cuidarse y cuidar al resto respetando lo establecido. Si sabemos que no se debe realizar, no lo hagamos, seamos responsables«.