El pasado 28 de marzo, con la asunción de los nuevos ediles, la concejal por el Frente de Todos Stella Marys Montoya concluyó con su mandato en medio de la reciente polémica que generó en el peronismo local su voto a favor del proyecto del oficialismo de avanzar con el pedido de endeudamiento para el plan de asfalto 2022 y por el cual la actual conducción partidaria le había pedido la expulsión del bloque.

Sobre este último tema se expresó por primera vez de forma pública en diálogo con F.M. VIÑAS, además de hacer referencia a otros temas relacionados con su paso por el Concejo Deliberante. Con Claudio Lemos realizó un balance de su gestión, que duró dos años luego de la dimisión de la actual Jefa de Anses Myrna Osorio.

‘Estoy cerrando un ciclo que ha sido de mucho aprendizaje. Creo que en estos casi dos años que he sido concejal ha habido momentos en donde uno ha tenido que aprender muchas veces a los golpes de algunas y bueno vivir algunas experiencias que no han sido tan buenas. Pero haciendo un balance general de lo que fue mi paso por el Concejo Deliberante, creo que que la respuesta que me llevo de los vecinos, de la gente con la que he trabajado, mis compañeros de trabajo, tanto del Bloque como del Concejo Deliberante, ha sido más que positiva‘, evaluó Montoya, y en la misma línea subrayó: ‘Muchas veces no se entiende la manera o no se entendió mi manera de trabajar, no se comprendió por qué se tomaron algunas decisiones. Algunas personas no lo comprendieron, pero lo importante es que me voy con con esta, con este sentimiento de haber hecho lo que tenía que hacer‘.

¿Puedo decir por lo del PJ, por la polémica, por todo eso?

‘Exacto. Yo creo que son momentos que uno nunca espera pasar dentro de un día, una actividad en donde se sienta como que se está, como que como que se ha dejado de lado lo que pensaba una gran parte del PJ, pero no fue así porque yo trabajé en función de lo que hice durante estos dos años, que fue visitar al vecino, trabajar con lo que ellos me presentaron y este proyecto era gran parte de eso, era el pedido de los vecinos y de los que estaban necesitando que se realizara en este caso puntual en la sala‘.

Pero te vas reconocida por el presidente sacándote una foto con él. ¿También hubo alguna repercusión? La verdad que no se entiende mucho qué es lo que quisieron hacer ni qué fue eso de intentar sacarte del bloque.

‘La verdad que creo que no fue todo el Partido Justicialista, sino un sector o algunas personas, que es como te dije recién, no entendieron cuál fue mi pensamiento y por qué lo hice. Con el presidente pudimos hablar, nos sentamos, él entendió cuál era la causa. Yo había votado de la manera que había votado. Y por supuesto, yo creo que entonces conversar, consensuar, hablar y de ahí sacar lo mejor. He entendido cuál fue mi postura y por eso fue que él entregó, me entregó un reconocimiento y por eso va a ser que yo voy a seguir trabajando con el Partido Justicialista. Yo no tengo ni por qué irme, ni ellos por qué echarme, porque he trabajado para lo que la gente quería‘.

¿Tuviste algún ofrecimiento? ¿Vino alguien? ¿Te llamaron de algún otro sector?

‘Sí, siempre. Siempre hay alguna charla. Pero no, por supuesto que no, mi partido del Partido Justicialista y estoy trabajando en él desde hace muchísimo tiempo. Creo que 2011 ya ni me acuerdo de cuándo, porque hace muchos años y siempre pensando que es el mejor espacio, que es el que tiene que dar la respuesta o el que trata de darle respuesta a la gente y es el lugar donde debo estar‘.

No lograron darle una unión que además se transmitiera al bloque, se sentía, se percibía que esto pasaba dentro del bloque también porque lo traspasó o traspasó las paredes del bloque y se notaba afuera.

‘Sí, la verdad es que tenemos todos o tuvimos todos personalidades muy distintas. No supimos trabajar en equipo, que creo que es la deficiencia que fue, porque bueno, cada uno tiene su perfil muy distinto. Yo con ese sí pude trabajar, hicimos muy un muy buen equipo de trabajo y es por eso que le agradecí, porque durante estos dos años recorrimos e hicimos proyecto, pensamos muy parecido, bueno, con los otros compañeros del bloque no fue así, incluso tuvimos varias discusiones, pero bueno para aclarar y que cada uno proponía su punto de vista. No es fácil trabajar en bloque, digamos, no lo pudimos lograr desde en estos dos años que tuvimos, pero bueno, siempre respetando el compañero y su posición‘.

‘Vuelvo a la escuela, vuelvo a la municipalidad, a mis cargos originales. En la municipalidad tengo un cargo concursado, así que vuelvo ahí y a la escuela también. Creo que el que participa de política siempre está ahí, siempre sabe que esto es algo que se lleva y que más que nada es como siempre digo, en la política hay que participar, hay que estar. No sirve de nada criticar desde la casa. O poner su pensamiento en una en una red social. Hay que estar presente y participar, caminar y a los vecinos. Y por supuesto, eso lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo‘.

¿Te llevás más cosas lindas que feas?

‘Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que el 99% de las cosas que me llevo de estos dos años es positivo. No todo es grato en la vida, pero. Pero soy de esas. De esa instancia uno sale fortalecida y eso es lo que me llevo’.

¿Te quedaron algunos proyectos?

‘Sí, muchísimos. Muchísimas cosas. Hasta el blog que se lo dejé al bloque en carpeta. Hay mucha gente que todavía está esperando que la vaya a visitar‘.