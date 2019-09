La candidata a concejal por el Frente Cambia Mendoza Patricia Salice mantuvo diálogo con F.M. Viñas en el cual se permitió expresar su punto de vista respecto al desarrollo de la campaña, las propuestas que comparten con el Intendente Walther Marcolini y celebró las políticas públicas implementadas en estos últimos cuatro años.

En la mañana de este martes la actual referente de la Asesoría de Mujer, y cabeza de la lista que comparte con José Morán, Mabel Ucelli, Santiago Jaleff y Magalí Oneschuk, mantuvo un mano a mano con Claudio Lemos, periodista de F.M. Viñas.

“Me he sentido bien y agradezco al Intendente por encabezar la lista siendo para mí un enorme orgullo y siento la responsabilidad para con los alvearenses”, se refirió Salice y aseveró que la administración del Jefe Comunal “ha dejado tres conceptos claros en la sociedad: orden y transparencia, descentralización y la gran capacidad de planificación y gestión. Esto nos da la seguridad de saber el Alvear que queremos y hemos planeado para todos”.

“La gestión del Intendente ha devuelto la iniciativa de acercar inquietudes, propuestos o realizar reclamos ante el municipio porque sabe que hay una gestión que escucha y que está atenta a la necesidades y cumple con los vecinos”, agregó.

C.L.- ¿Venís del sector de Marcolini?

“Si, acompañé a Walther en la campaña del 2015 y actualmente desde el área de la Asesoría de la Mujer”.

C.L.- Teniendo en cuenta que el primero y segundo lugar están asegurados a pesar del resultado de las Elecciones, ¿Te has fijado alguna prioridad frente esta posibilidad?

“Creo que lo principal es estar a disposición de todos los vecinos para escuchar sus inquietudes y recepcionar las propuestas que acerquen al Concejo Deliberante. Necesitamos estar en el contexto socio-histórico en que estemos en funciones porque las inquietudes y necesidades van cambiando pero la prioridad es la que trazó esta gestión que es estar presente en los distritos y reforzarlo”.

Agregó: “Debemos seguir trabajando por la educación con propuestas pensadas en reforzar la educación en la primera infancia, abrir las oficinas de la Mujer en los distritos y estamos trabajando en solventar la escasez del recurso hídrico que deben soportar los agricultores sumando un programa de reparación de pozos y uso efectivo de ese recurso con las bombas de consorcio”.

C.L.- ¿La campaña te mostró más realidades de las que conocías en tu función?

“Si, recorrer el territorio y hablar cara a cara con los vecinos permite que uno vaya conociendo distintas problemáticas más profundamente”. Respecto a la situación del agro expresó: “Soy hija de agricultores, nací y me crié en la zona de Los Compartos, en calle E, y entiendo que los tres problemas que debe afrontar el agro son tres: las inclemencias del tiempo, el costo y la escasez del recurso hídrico y la rentabilidad del producto. Necesitamos agregarle valor al producto porque sabemos que la determinación del precio de la producción no depende de una intendencia por lo que no se fija en nuestro departamento pero queremos implementar acciones concretas para acompañar al agricultor e incrementar el valor del producto”.

Celebró las medidas determinadas por la actual gestión municipal con la implementación de acciones y políticas públicas como “Feria de Finca o Feria de Productores en Carmensa para tomar conciencia de comercializar nuestros productos o agregar rentabilidad como el caso de Emixa donde el Municipio pone en garantía la coparticipación para agregar valor a los productos a través de los fideicomisos. Ahora se incorporó la calibradora de ciruelas permitiendo seleccionar ciruelas de mejor tamaño para que crezca el valor en el mercado. La situación es complicada y esto viene desde hace muchos años pero somos conscientes que le Estado Municipal ha gestionado poniendo líneas de financiamiento y de crédito. Quizá no alcance pero queremos seguir trabajando para seguir brindando estas herramientas estructurales para acompañar a los productores”.

C.L.- ¿Te imaginaste que la Elección iba a llegar tan reñida?

“Sé que la economía nacional no acompañó durante la gestión, no fue la que esperábamos y ha hecho que la gestión haya sido más movilizada como ir y golpear puertas para generar recursos para los alvearenses. Seguramente la economía nacional afecta la decisión de algunos vecinos pero el recorrer el territorio nos ha permitido conocer el reconocimiento de muchos para con la gestión del Intendente Marcolini”.

“Constantemente hay obras y políticas sociales de manera sostenida para cambiar de fondo la realidad de vida de muchos vecinos como la garrafa a precio subsidiado, erradicación de letrinas, plan techo, plan hábitat y otros que se han concretado a pesar de la realidad que hemos vivido”, concluyó Patricia Salice.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).