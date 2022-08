En el marco del 108º aniversario de General Alvear, F.M. VIÑAS dialogó con la Presidente del Honorable Concejo Deliberante Mabel Uccelli, quien no solo analizó la situación actual del departamento sino que hizo hincapié en el contexto nacional, condicionado por la crisis económica, y en el provincial, sumido en el conflicto salarial.

‘Es momento de análisis y balances de estos 108 años, una fecha que no debemos dejar pasar por alto y es necesario en estos momentos dejar de lado las discusiones partidarias y políticas ya que todos estamos pasando por una crisis económica producto de una hiperinflación que ataca a todo el país producto del plan económico que no logra llevar adelante el gobierno nacional‘, evaluó Uccelli, quien en la misma línea no dejó de lado el conflicto entre el gobierno mendocino y el sector docente: ‘Más allá de esto yo desde mi lugar entiendo todo lo que está sucediendo y apoyo a todo el sector docente, a todos los trabajadores que están luchando por un salario digno‘.

¿Es difícil equilibrar las cargas desde la presidencia para que los concejales se ocupen de los temas que le preocupan a los ciudadanos?

‘Muchas veces es inevitable que sucedan este tipo de cosas, estas discusiones que muchas veces quedan adentro de este recinto y no trascendían, desde el concejo estamos abiertos a la escucha y nos hemos propuesto como cuerpo legislativo/ institución tratar todos los temas de manera conjunta de todos los reclamos que llegan desde los sindicatos entre otros, puede suceder que a veces no se lleve adelante lo que se decide en una reunión, mantenemos el dialogo y tratamos de hacerlo de la mejor manera‘.

Hay decisiones que te ha tocado tomar porque hay potestad que tiene la presidenta/te y pueden tomarlas sin consultar al resto de los concejales ¿Se avanza con ese tema?

‘En realidad me gusta siempre consensuar, me gusta llevar la propuesta primero a un bloque después a otro, tenemos tres bloques, todo lo que se haga salga por el apoyo de la mayoría, esto lo vengo haciendo desde que tengo este lugar y de esa manera pretendo seguir haciéndolo si bien tengo la potestad de tomar las decisiones para que la institución funcione positivamente deben estar todos los que forman parte del concejo‘.

Hay que agregarle a esto que el mismo bloque tiene sus diferencias internas normales en este entorno ¿Se te hace un poco mas difícil?

‘Por supuesto que existen las diferencias que cada uno tiene sus ideas, siempre se diálogo y se busca llegar a un acuerdo que sea en beneficio de quien viene a plantear un reclamo, tratamos de discutir dentro del bloque y salir todos junto como bloque esto es lo que planteamos día a día’.

¿Son mayoría de mujeres en casi todos los puestos de trabajo?

‘Si, la verdad que la mujeres dentro de esta institución hay tomado un protagonismo muy importante, no tiene porque importar el género’.

¿Te incomodó la situación de los docentes por ser oficialista y ser docente?

‘Obviamente que molesta no es que uno deja de ser docente uno esta en este lugar de paso circunstancial, soy docente y voy a volver a las escuelas en algún momento cuando esto termine, no es mucho el tiempo que me queda y por lo tanto entiendo esa lucha y la comprendo. A veces salir a expresarse es difícil siendo uno muchas veces atacado, si he tomado la posta y he actuado en cuanto a lo que a mi me compete que es desde esta presidencia elevar todo tipo de petitoria que ha llegado a este concejo tanto por los docentes auto convocados como el SUTE donde se ha elevado a dirección general de escuela. Como te dije al principio es una lucha justa todos tiene derecho a un salario digno’.