El concejal por el Bloque PJ Javier García formó parte de los invitados de “Puntos de Vista” el pasado sábado y en el diálogo mantenido puso el acento en el tratamiento del Presupuesto 2020, que deberá incurrir en el lapso de este mes, la conformación del cuerpo legislativo luego de la asunción de los nuevo ediles este 4 de diciembre., el estado económico de muchas familias alvearenses y la transformación interna a la que debe someterse el PJ local.

BALANCE DEL AÑO LEGISLATIVO 2019

El Ejecutivo deberá presentar su proyecto de cálculo de gastos para invertir en obras públicas, subsidios y funcionamiento municipal durante el 2020: “Hace un mes que el Intendente debería haber bajado el presupuesto para ser tratado por el Concejo. Sin lugar a duda creo que todo tiene un motivo y se entiende lo que pretende hacer le Intendente Marcolini de no bajarlo aún, lo que pasa que debe tener una proyección establecida en función de lo que necesita y luego en base a lo que suceda a nivel nacional y provincial hará ajustes en el presupuesto municipal”, manifestó García.

En la misma línea, el edil explicó: “Luego de presentado y aprobado el Presupuesto siempre tenemos un montón de decretos que modifican al mismo y estas cosas generaron que desde el Bloque PJ la concejal Osorio haya pedido que se arme el Boletín Oficial, pedir el digesto municipal y solicitar la publicación de los decretos que el Ejecutivo hace”, y asimismo apuntó: “Si hablamos de transparencia y que todo se muestra a la comunidad y me parece que no todo se muestra. Seguramente tendrán sus cuestiones operativas que no permite que lo exterioricen”.

Al ser consultado por la relación con la Presidente del HCD, Alejandra Torti, y su efectividad en su rol principal, opinó: “Alejandra es una edil que tiene perfil conciliador y firme en sus convicciones. Básicamente lo que trató de buscar es el dialogo en todos los espacios”.

En cuanto a su Bloque, que sumará a Hebe Katzer y Ariel Andres (Frente Elegí), señaló que continuarán, mediante conciliación, bajo el nombre de Bloque Partido Justicialista: “Mantendremos nuestras raíces en este sentido ya que las metas las fijaremos bajo el mismo pensamiento partidario”.

“Este año ha sido productivo llevando al Concejo a un nivel interesante ya que se ha trabajado bien en Comisiones más allá de las diferencias que hemos tenido pero siempre nosotros hemos fundamentado nuestras propuestas y puntos de vista”, destacó a modo de balance sobre el año legislativo 2019.

RECONFIGURACIÓN DEL PJ LOCAL LUEGO DEL REVÉS SUFRIDO EN LAS ELECCIONES

“A uno como justicialista le hubiera encantado que el peronismo haya logrado la conducción departamental y provincial aunque se logró a nivel nacional, que no es poca cosa”, expresó.

Hizo referencia a que el PJ tiene que hacer un proceso importante de autocritica ya que “los alvearenses reclaman un perfil nuevo de conducción para ser opción. La configuración es saludable y oxigenaría el partido”.

“Hay que formar cuadros políticos y habilitarlos ya que son necesarios. Dejemos crecer a la gente que está con nosotros porque de esa manera nos van a demostrar que grande son y nos harán grandes a nosotros. Hay gente joven con ganas de militar y crecer y hay que darles el espacio, capacitarlos, instruirlos en la doctrina y formarlos en todo lo necesario”, consignó sobre la renovación interna que debe hacer el justicialismo local.

“EL EJECUTIVO DEBE TOMAR LAS RIENDAS Y CONCRETAR SOLUCIONES PRONTAS”

Sobre el estado de situación social en algunos sectores del departamento, García graficó: “tenemos zonas como en el Zangrandi donde hay ollas populares con 70 personas a comer sume a que vemos muy lejos el tema cosecha e industria. Cómo hará el Ejecutivo departamental para abordar este tema me pregunto pero creo que el Intendente debe tomar el toro por las astas garantizándole a los chicos el poder comer todos los días”.

“El criar gallinas les llevará dos o tres meses y los chicos necesitan comer hoy y todos los días. Trabajemos por el proyecto pero abordemos hoy la necesidad que tienen”, se pronunció sobre el proyecto económico que planteó el Ejecutivo para solucionar la situación de muchas familias alvearenses en el B° Zangrandi.

F.B. (F.M. Viñas).