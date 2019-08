Anabel Fernández Sagasti, candidata a gobernadora por el Frente Elegí, visitó General Alvear este viernes en el marco de un recorrido por el sur provincial. Mantuvo diálogo con F.M. Viñas donde reflejó su punto de vista respecto a la realidad que transita el departamento y la provincia en materia económica, social, educativa y política.

Frase destacada: “La fuerza la vamos a poner en dar oportunidades a todos. Estamos transitando una realidad muy triste y desesperante”.

La legisladora nacional fue recibida y acompañada por el candidato a intendente Cristian Gonzalez en una visita por la Cooperativa La Bowense, bodega que tiene la capacidad de producir 6 millones de litros pero que “transita un periodo de convocatoria de acreedores por la difícil situación económica que atraviesan”, señaló Sagasti.

Los productores asociados están muy preocupados por la imposibilidad de producir con tarifas e insumos dolarizados y tasas del 70%. En el lugar la candidata prometió trabajar para que hombres y mujeres, trabajadores del lugar puedan refundar la empresa.

EDUCACIÓN: “Buscamos evitar la migración de los jóvenes porque queremos que se desarrollen en su departamento”

Respecto a la emigración por parte de los jóvenes alvearenses a otras ciudades con el fin de estudiar y trabajar, la candidata justicialista resaltó: “Estoy convencida que se pueden hacer políticas públicas desde la comuna y la provincia con el fin de que puedan desarrollar su vida en el lugar donde pertenecen. Me desvela este tema por lo que queremos dar oportunidades a los jóvenes para que se desarrollen en su departamento”.

Ante la falta de carreras de grado en General Alvear por lo cual miles de alvearenses deben trasladarse a centros como San Rafael o Mendoza Capital, Sagasti mencionó: “Hay mucha deserción en todos los niveles educativos, aproximadamente un 45%. Frente a eso proponemos el boleto educativo gratuito para que a partir del 2020 todos regresen a las aulas bajo la obligación del Estado de garantizar la educación. Pensamos que en las localidades donde no hay centros de estudios terciarios se puedan fomentar políticas con el fin de proporcionarles la posibilidad de quedarse a estudiar en su departamento”.

“Nos gusta el orden en serio, no el maquillaje que está haciendo Cornejo en materia económica”, indicó la Senadora Nacional.

CAMPAÑA 2019: “El oficialismo debería dar el ejemplo y respetar a quienes pensamos distinto”

Al ser consultada sobre el tenor de la campaña que se está dando en la provincia, Anabel destacó que se da “porque el Estado no da verdaderas respuestas a los mendocinos. Si los funcionarios del oficialismo dialogaran mas con la gente que sufre la falta de recursos para pagar los impuestos, los remedios, la educación de sus hijos y demás no se produciría la campaña que se está dando trasmitiéndole a la militancia esa agresividad como el caso de la compañera que fue agredida (Gabriela Malinar, candidata a concejal) en Godoy Cruz por llevar sus ideas. No es está la Mendoza que queremos, Cornejo y sus funcionarios deberían dar el ejemplo”.

“Hay muchas encuestas danzando pero creo que lo único que vale es caminar junto a los vecinos y escuchar cuales son las cosas que los aquejan. Aquí en Alvear me tratan bien y me gusta este departamento y su gente. Si hay una deuda que tiene Mendoza es con el interior de la provincia, me preocupa y ocupa la tremenda injusticia y desigualdad que hay respecto a los departamentos más alejados de la Capital”, subrayó

-¿Qué respondés frente a la acusación de muchos de que por qué quieren volver después de 12 años ofreciendo ‘soluciones mágicas’?

“Lo más importante es que hemos aprendido de nuestros errores. Somos conscientes de que hicimos cosas bien, otras mal y otras que nos faltaron hacer”, respondió y adhirió “Estoy convencida que era el rumbo correcto porque apostábamos al trabajo y a la industria poniendo en valor la calidad de vida de los argentinos. Hoy Cornejo nos deja un PBG (Producto Bruto Geográfico) igual al del 2011, es decir, hemos retrocedido en más de 8 años en la cantidad de lo que producíamos”.

“Para cambiar la vida de los mendocinos tenemos que cambiar nosotros”, consignó Sagasti. “Tenemos que aprender de nuestros fracasos empezando por casa siendo más diversos, encontrándonos con gente que nos habíamos desencontrados como Alberto (Fernández) y Sergio Massa porque tenemos el mismo objetivo que es que los argentinos estemos mucho mejor y pretendemos lo mismo para Mendoza. Más allá de las diferencias que podamos tener si hay algo que todos los mendocinos tenemos en común es que todos queremos vivir mejor y para eso trabajaré incansablemente”.

RUTA 188 ALVEAR- MALARGÜE: “Tienen mi total compromiso”

Sobre la culminación de la Ruta 188 Alvear- Malargüe, viejo anhelo de los vecinos de ambos departamentos del sur provincial, explicó que “La 188 es el ABC de las rutas que necesitamos los mendocinos para desarrollar equitativamente el territorio por lo que tienen mi total compromiso. Con Cristian Gonzalez hablamos de apostar por la Terminal, la doble vía a San Rafael y varias obras que van a beneficiar a los alvearenses”.

LEY 7722: “Vamos a defender los recursos de la Provincia de Mendoza”

El precandidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández avaló semanas atrás el modelo de la Barrick Gold en San Juan, dichos que generaron malestar en los defensores de la Ley 7722 ya que es de público conocimiento el triste desenlace que la minera le causó a comunidades del norte sanjuanino.

Sagasti se pronunció al respecto destacando: “En el equipo técnico de Alberto hay muchos ambientalistas dándose discusiones muy profundas respecto a que el desarrollo no afecte los recursos como el agua y la tierra”.

Finalmente sentenció:

“Más allá de lo que haya dicho, los recursos son de la provincia de Mendoza y sobre ellos decidiremos los mendocinos”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).