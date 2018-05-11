Mañana sábado se elegirá a la sucesora de Anabel Gonzalez.

La modalidad de elección difiere de los habituales que estamos acostumbrados, por cuanto – No es un concurso de belleza – para participar de la elección, las candidatas deben demostrar capacidades que las destacan en: oratoria, danzas folclóricas, conocimientos generales del departamento que representan, temática gral. relacionada con ganadería y pensamientos sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. En definitiva este reinado realza los valores femeninos en su máxima expresión.-

Las candidatas este año son:

1 – GUAYMALLEN

NOMBRE: DLABAC MOLINA MARIANA ALEJANDRA

EDAD: 22 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: TECNICA SUPERIOR EN DISEÑO DE INTERIORES

INSERCION SOCIAL: CLUB DE COLONIA MOLINA ORGANIZANDO CAMINATAS SALUDABLES

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRÁCTICA ZUMBA

 

2 – SANTA ROSA

NOMBRE: SAN SEBASTIAN LORENA ANABELA

EDAD: 23 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: SE ENCUENTRA CURSANDO TECNICO FARMACEUTICA

INSERCION SOCIAL: COLABORA ACTIVAMENTE CON EL BALLET FOLCLORICO DE NIÑOS ESPECIALES

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA DANZAS FOLCLORICAS

 

3 – LA PAZ

NOMBRE: ESCUDERO BRISAQ VALENTINA

EDAD: 18 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: 6° AÑO ESCUELA GALILEO VITALI

INSERCION SOCIAL: PERTENECE AL CLUB DEPORTIVO DE LA PAZ

ACTIVIDAD RECREATIVA: LE GUSTA LA LECTURA Y MUSICA

 

4 – GENERAL ALVEAR

NOMBRE: MOLINA NOGUEROL JULIANA

EDAD: 18 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: 6° AÑO SECUNDARIA CON ORIENTACION TECNICO AGROPECUARIA

INSERCION SOCIAL: INTEGRA UN GRUPO DEDICADO A COLECTA SOLIDARIA DE ROPA

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA ACROTELA Y NATACION

 

5 – RIVADAVIA

NOMBRE: SILVA SOFIA MARA

EDAD. 19 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: 1 AÑO PROFESORADO NIVEL INICIAL

INSERCION SOCIAL: INTEGRA UN GRUPO DE JOVENES MISIONEROS

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA CICLISMO

 

6 -LUJAN DE CUYO

NOMBRE: CORNEJO NIETO KAREN LOURDES

EDAD: 19 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: 2° AÑO DE4 LICENCIASTURA EN FONOAUDIOLOGIA

INSERCION SOCIAL: PERTENECE AL CLUB DE LA SOCIEDAD ITALIANA

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA PATINAJE ARTISTICO Y ZUMBA

 

7 LAVALLE

NOMBRE: CHAVEZ ESTEFANIA GABRIELA

EDAD: 23 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: 1° AÑO TECNICATURA EN ENOLOGIA

INSERCION SOCIAL: PERTENECE A UN GRUPO MISIONERO DE LA CARIDAD

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA BAILE

 

8 – SAN RAFAEL

NOMBRE: TALA MARIA AGUSTINA

EDAD: 21 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: PROFESORADO DE EDUCACION FISICA y ARBITRO NAC. DE VOLEY

INSERCION SOCIAL: INTEGRA LA AGRUPACION “JUNTANDO SONRISAS” PARA NIÑOS DE LOS

DISTRITOS.

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA VOLEY, ESCALADA CLÁSICA Y TURISMO AVENTURA

 

9 – TUNUYAN

NOMBRE: ECHAZU CARBALLO MALEN

EDAD: 20 AÑOS

ESTUDIOS CURSADOS: 1° AÑO DE ABOGACIA

INSERCION SOCIAL: COLABORA CON SU PADRES EN UN MERENDERO COMUNITARO

ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA HOCKEY

 

A.C