Mañana sábado se elegirá a la sucesora de Anabel Gonzalez.
La modalidad de elección difiere de los habituales que estamos acostumbrados, por cuanto – No es un concurso de belleza – para participar de la elección, las candidatas deben demostrar capacidades que las destacan en: oratoria, danzas folclóricas, conocimientos generales del departamento que representan, temática gral. relacionada con ganadería y pensamientos sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. En definitiva este reinado realza los valores femeninos en su máxima expresión.-
Las candidatas este año son:
1 – GUAYMALLEN
NOMBRE: DLABAC MOLINA MARIANA ALEJANDRA
EDAD: 22 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: TECNICA SUPERIOR EN DISEÑO DE INTERIORES
INSERCION SOCIAL: CLUB DE COLONIA MOLINA ORGANIZANDO CAMINATAS SALUDABLES
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRÁCTICA ZUMBA
2 – SANTA ROSA
NOMBRE: SAN SEBASTIAN LORENA ANABELA
EDAD: 23 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: SE ENCUENTRA CURSANDO TECNICO FARMACEUTICA
INSERCION SOCIAL: COLABORA ACTIVAMENTE CON EL BALLET FOLCLORICO DE NIÑOS ESPECIALES
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA DANZAS FOLCLORICAS
3 – LA PAZ
NOMBRE: ESCUDERO BRISAQ VALENTINA
EDAD: 18 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: 6° AÑO ESCUELA GALILEO VITALI
INSERCION SOCIAL: PERTENECE AL CLUB DEPORTIVO DE LA PAZ
ACTIVIDAD RECREATIVA: LE GUSTA LA LECTURA Y MUSICA
4 – GENERAL ALVEAR
NOMBRE: MOLINA NOGUEROL JULIANA
EDAD: 18 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: 6° AÑO SECUNDARIA CON ORIENTACION TECNICO AGROPECUARIA
INSERCION SOCIAL: INTEGRA UN GRUPO DEDICADO A COLECTA SOLIDARIA DE ROPA
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA ACROTELA Y NATACION
5 – RIVADAVIA
NOMBRE: SILVA SOFIA MARA
EDAD. 19 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: 1 AÑO PROFESORADO NIVEL INICIAL
INSERCION SOCIAL: INTEGRA UN GRUPO DE JOVENES MISIONEROS
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA CICLISMO
6 -LUJAN DE CUYO
NOMBRE: CORNEJO NIETO KAREN LOURDES
EDAD: 19 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: 2° AÑO DE4 LICENCIASTURA EN FONOAUDIOLOGIA
INSERCION SOCIAL: PERTENECE AL CLUB DE LA SOCIEDAD ITALIANA
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA PATINAJE ARTISTICO Y ZUMBA
7 LAVALLE
NOMBRE: CHAVEZ ESTEFANIA GABRIELA
EDAD: 23 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: 1° AÑO TECNICATURA EN ENOLOGIA
INSERCION SOCIAL: PERTENECE A UN GRUPO MISIONERO DE LA CARIDAD
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA BAILE
8 – SAN RAFAEL
NOMBRE: TALA MARIA AGUSTINA
EDAD: 21 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: PROFESORADO DE EDUCACION FISICA y ARBITRO NAC. DE VOLEY
INSERCION SOCIAL: INTEGRA LA AGRUPACION “JUNTANDO SONRISAS” PARA NIÑOS DE LOS
DISTRITOS.
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA VOLEY, ESCALADA CLÁSICA Y TURISMO AVENTURA
9 – TUNUYAN
NOMBRE: ECHAZU CARBALLO MALEN
EDAD: 20 AÑOS
ESTUDIOS CURSADOS: 1° AÑO DE ABOGACIA
INSERCION SOCIAL: COLABORA CON SU PADRES EN UN MERENDERO COMUNITARO
ACTIVIDAD RECREATIVA: PRACTICA HOCKEY
A.C