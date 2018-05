Hoy miércoles dará inicio la 37º Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que este año contará con la presencia de grandes artistas que llegan a nuestro departamento para engrandecer el escenario mayor del predio ferial, Lali engalanará la noche del viernes con un show nunca visto en General Alvear. El sábado actuarán sobre el escenario mayor, Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, unidos en este trío llamado Agitando Pañuelos, con un espectáculo que se ha presentado en los escenarios más prestigiosos de nuestro País y que podrá ser disfrutado en la nueva edición de nuestra fiesta mayor.

Pero estos no son los únicos espectáculos que se presentarán, ya que el alvearense Emmanuel Manzilla abrirá la noche del viernes con covers de Abel Pintos y canciones propias. El sábado actuará Mr Rock, con un show reconocido por su gran nivel. El valor de las entradas para el show de Lali, habrá cuatro tipos: VIP de $800, Platea A de $600, Platea B de $500, Sector C de $400. En tanto que para Agitando Pañuelos habrá tres tipos de entrada, VIP de $600, Platea A de $450 y Platea B de $350. Las entradas pueden adquirirse en la Cámara de Comercio de nuestro Departamento y en San Rafael, en Hipólito Yrigoyen 836.

Párrafo aparte merecen las Peñas de la Fiesta que comenzarán el miércoles 9 de mayo con la presentación de La Rienda, Haciendas, Jeremías y el espectacular humor de Chichilo Viale.

Continuando el día jueves 10 se estarán presentando Deja vu, Raíces de la Colonia, Usted se tiñe y Algarroba.com. La fiesta sigue con Yolanda Navarro, El Bombo Lucero, Los Piovanos y Sueños cuyanos el viernes 11 y cerrando la gran peña de la 37° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas el sábado 12 los espectáculos de Ángel Folcrock, Las Voces del Atuel, Los guardamontes, Los zorzales y Los Piovanos.

El valor de la entrada anticipada es de $120 el día miércoles, $80 jueves y se encuentran a la venta en Cámara de Comercio, también se podrán adquirir el mismo día en el predio con un costo de $150 miércoles, $100 jueves y $60 viernes y sábado.

Durante la fiesta también se realizan charlas técnicas, muy requeridas por aquellos que están vinculadas al sector agrícola ganadero, “esperamos que los productores se acerquen a las jornadas técnicas ya que viene gente de gran renombre, donde se hablará de la nutrición, de la economía y el movimiento ganadero a nivel nacional e internacional, también se hablará de quemas controladas” dijo Gerardo Fernández.

Fernández también se refirió a la Jura de Hacienda, otro evento muy destacado del cual participan alumnos de toda la Provinicia, “Tenemos alrededor de 450 alumnos ya confirmados, este año con muchas sorpresas ya que se aportará un poco más a los premios” dijo. Tanto los chicos como los profesores vienen trabajando desde hace tiempo para esta importante jornada.

El sábado al mediodía se vivirá uno de los mayores atractivos que tiene esta fiesta, el tradicional almuerzo que cuenta con el récord de costillares, y que año tras año atrae a grandes figuras del plano político y una gran cantidad de gente de distintos puntos del País para vivir esta experiencia única.

El domingo se coronará la Fiesta con la Jineteada, que atrae a personas, no solo de nuestra Provincia sino también de zonas aledañas, “por primera vez van a llegar montas de petisos, participarán adolescentes de entre 13 y 15 años que los montarán” dijo Norberto Balmaceda acerca de este espectáculo que son parte del Campeonato Buscando los Jinetes del Futuro, cabe destacar que de aquí surgirá un clasificado para la final de este campeonato.

La jineteada de mayores comenzará con un contrapunto de tropillas regionales, con caballos de la zona y jinetes locales, esto será seguido por la categoría de Grupa Surera, y por la tarde categoría Grupa Basto con Encimera con un total de 90 montas. Además se contará con la presencia de grandes jinetes que, incluso, han participado en festivales como el de Jesús María y más. De esta forma llegarán por primera vez a General Alvear un excelente espectáculo de Monta Especial de Petisos con clasificación para El Jinete del Futuro acompañada de la extraordinaria animación de Daniel Fazi.

Además, el sensacional broche de oro con el desafío entre Cruz Ramos vs el Siete de Oro, Emiliano Gardinel (p) vs La Estanciera, Emiliano Gardinel (h) vs El Rodeo, Agustín Paganti vs La Savi.Todos aquellos que adquieran su entrada podrán participar del sorteo de una motocicleta Mirage 110, y tendrán un precio de $200 anticipadas y $250 el día de la jineteada.

