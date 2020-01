Desde el bloque Cambia Mendoza confirmaron que apoyarán la medida presentada por el intendente Ojeda, de no presentarse.

Hoy será un día clave para el departamento de Malargüe: en sesión extraordinaria los concejales votarán a favor o en contra de la ordenanza que envió el intendente para suspender la Fiesta de la Vendimia departamental y cancelar la participación en la elección de la Reina Nacional y actos oficiales.

La polémica decisión surgió luego de que la Legislatura aprobara el proyecto de derogación de la Ley 9.202 y dejara otra vez en vigencia la 7.722, conocida como Ley del Agua, y que fue acordada por el jefe comunal Juan Manuel Ojeda; la Cámara de Comercio de Malargüe, representantes del Movimiento y el Consejo Asesor Minero; senadoras provinciales y vecinos Autoconvocados.

Martín Palma, uno de los cinco concejales que conforman el bloque oficialista, adelantó que acompañarán el pedido de Ojeda.

“El viernes, a las 8, tendremos sesiones extraordinarias para debatir la ordenanza, que en realidad tiene carácter de decreto. Desde el bloque ratificaremos la medida, porque estamos convencidos que Malargüe debe tener su propia fiesta”.

Así el edil se alineó con las declaraciones que Ojeda hizo hace unos días, donde confirmaba que sí se votaba a favor, Malargüe tendría una celebración a tono con sus costumbres y cultura: “Haremos una fiesta en honor a la minería y la producción agropecuaria”.

Por su parte, Gustavo Mirás, titular de la Cámara de Comercio de Malargüe declaró que fue su idea que el departamento no participara de la Vendimia: “Fue una opinión personal, pero que fue y es apoyada por varias entidades y vecinos. Malargüe no cuenta con bodegas y no está incluido en los Caminos del Vino. Tenemos un clima y una geografía diferentes. Por eso considero que nos merecemos nuestro propio festejo, uno que destaque nuestros chivitos y la minería”.

Este festejo será el 31 de enero y se llamará “Fiesta de la Producción”. Será complemento del tradicional Festival del Chivo, que comenzará el próximo 28 del corriente y finaliza el 2 de febrero. Participarán artistas de nivel nacional y locales con entrada libre y gratuita. Sin embargo, Mirás aclaró que no les molestará la idea de estar pero como “invitados” y que, por ejemplo, participarían de la “Vendimia Federal” para mostrarles a los mendocinos y a los turistas las riquezas de su tierra.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio aseguró: “Estamos en democracia y si el Concejo decide que sí se realice la Vendimia y la reina participe del Acto Central, vamos a respetar esa decisión, pero remarcando que esté visible el desarrollo de nuestro departamento”.

¿Reina sin sucesora?

El dilema de esta situación inédita se da en torno a Melina Martínez, actual soberana del Malargüe, y quién delegará los atributos al finalizar su mandato. Lo cierto es que si en la sesión del Concejo de mañana el departamento confirma que no tendrá fiesta ni reina, Melina deberá entregar la corona y la banda a las autoridades departamentales.

La soberana departamental aseguró que hasta el momento no ha sido informada de cómo será la entrega de atributos y lamenta que tampoco haya sido consultada ni tenida en cuenta en esta situación.

Reinas Nacionales que Malargüe supo conseguir

En estos 84 años de historia vendimial, el departamento sureño no ha tenido una buena cosecha de coronas nacionales, para ser exactos solo dos reinas lograron quedarse con el Cetro.

La primera fue en el año 1991 de la mano de Patricia Cecconato en la fiesta “Vendimia del hombre, más el hombre”, libreto escrito por la reconocida Vilma Vega y dirigida por luís Alfredo Villalba.

La segunda corona nacional, y última vez, fue en el año 2013 con la elección y coronación de Candela Berbel, quien aún es recordada por su frase “Te amo Mendoza” en el spot de Vendimia de 2014.

El Acto Central de ese año se llamó “Teatro mágico de piedra y vino”, con guión de Arístides Vargas y dirección de general Vilma Rúpolo.

Fiesta del Chivo en el predio Gaucho

Serán cinco noches de música y gastronomía de primera. Desde el 28 de enero el Predio Gaucho de la ciudad de Malargüe albergará a miles de mendocinos y turistas para disfrutar de una nutrida agenda cultural, que incluye una feria de artesanías y productos locales y actividades deportivas y recreativas para la familia. La grilla de artistas nacionales está compuesta por Marcela Morelo, Destino San Javier, Los Nocheros y La Berisso, entre otros.

Fuente: Los Andes