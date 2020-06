“No voy a financiar una obra cuestionada por cuatro provincias”, disparó a quemarropa el presidente Alberto Fernandez sobre Portezuelo en su visita a La Pampa días atrás, detonante de un sinfín de repercusiones en torno a las dudas en las que dejó el avance del proyecto de la megaobra.

Desde el oficialismo mendocino salieron a “bancar” la obra, pero desde el justicialismo adoptaron una postura cuestionada y en algunos casos, como el Diputado Gustavo Majstruk, dando una alternativa distinta de generación eléctrica y razones que refutan el actual proyecto de Portezuelo del Viento.

El legislador se muestra muy activo a través de s redes sociales, lugar donde ha criticado duramente el proyecto de Portezuelo del Viento y da una alternativa a seguir para la generación de energía: “Creo que no debería ser polémico sino que es la decisión que venimos llevando hace muchos años. Una cosa es cómo se platea el proyecto ahora y cómo se planteaba antes”, reflejó Majstruk, férreo opositor al gobierno radical en Mendoza.

Hablando puntualmente sobre Portezuelo, confesó que le llama poderosamente la atención “el proyecto actual ya que hablaban del aprovechamiento integral del Río Grande incluyendo el travase pero leo las redes, escucho a funcionarios mentir diciendo que construir Portezuelo representará más agua para el sector del agro”, y en la misma línea agregó: “Una vez llena la represa, ¿Qué se va a hacer con el agua? Y me lo pregunto porque eso no está definido en el proyecto actual”.

CL: Diputado, ¿No regará tierras de Malargüe?

“No– confirmó el legislador- porque no hay forma de llevar el agua a una forma cultivada. Portezuelo y la cuenca del Río Grande no están irrigando la zona cultivada de Malargüe, salvo algunas quintas y puestos aguas abajo. Por eso hay dos variantes: una alta del Río Grande que era llevar agua al Salado y costaba poco dinero por las pendientes naturales y no habría posibilidad de regar zona agrícola de Malargüe. La variante baja es donde se ha proyectado la construcción de Portezuelo donde es más cara porque hay que hacer varios kilómetros de túnel pero tendría un aprovechamiento integral a la zona de Malargüe”.

“Incluyendo el trasvase, con la variante alta se beneficia el riego en San Rafael y Alvear; con la baja, Malargüe”

Al ser consultado sobre porqué sus declaraciones han generado molestia, respondió: “Es malicia o ignorancia porque hay que leer bien el proyecto del Ejecutivo. Lo cierto es que una vez que se llene la represa, ¿Cómo hacen el transvase? Aún no han conseguido el dinero completo entonces se trata de supuestos”, disparó el bowense.

CL: GUSTAVO, ¿NO QUERÉS QUE SE CONSTRUYA PORTEZUELO DEL VIENTO?

Ante esa simple pero necesaria consulta, el diputado justicialista sostuvo: “Portezuelo tiene sentido solo con el trasvase. Es una obra de generación de energía eléctrica y en 2020 hay otras alternativas mejores y más económicas a la mitad de los costos como en San Juan donde la energía fotovoltaica paso a ser energía primeria donde se produce más que con la hidroeléctrica”.

Para fundamentar la alternativa, argumentó: “El factor de planta que produce una hidroeléctrica es del 60% donde funciona y genera; la fotovoltaica es menor, o sea, del 30% cuando mucho” y sobre el ejemplo del parque solar Cauchari en Jujuy explicó: “tiene un factor de planta igual pero generaría la obra 310MW, es decir, mucho más que Portezuelo que servirá para generar energía para 120 mil hogares. Un parque solar produce energía para 130 mil hogares”.

Sobre la generación de empleo, sostuvo que es “un punto importante” pero agregó: “que no representaría a los fines de la producción en Alvear y San Rafael ninguna ayuda y quiero que lo identifiquemos. Estamos en la oportunidad de lo que nos corresponde y es que se realice el transvase para que haya un aprovechamiento integral de la represa”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).