El Diputado Gustavo Majstruk se opuso a la forma en que el Poder Ejecutivo presentó la reforma constitucional ya que piensa que omitieron puntos importantes y utilizaron el enojo de la gente. Sin embargo, aclaró que está a favor de cambiar la Constitución Provincial y enumeró los puntos a tener en cuenta.

En diálogo con FM VIÑAS, Gustavo Majstruk planteó su posición sobre el proyecto de reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo. «Me declaro a favor de la reforma de la Constitución pero no de la manera en que se ha presentado», expresó el legislador y argumentó: «Llama la atención que se apela básicamente a bajar el gasto público, con lo que estamos de acuerdo, pero no mediante la unicameralidad. Se quedaron cortos en muchas situaciones importantes y han utilizado el enojo justificado de la gente, apelando al gasto público, pero no hay muchos argumentos y queda flojo». Por esta utilización, sentenció: «Este fue un inicio de campaña de Cambiemos, lo dicen los periodistas en Mendoza».

En cuanto a las cuestiones que también debería incluir la reforma, Majstruk enumeró algunos de los puntos que se discutieron cuando él era concejal y agregó otros puntos que no figuran en el proyecto actual. «Añadir los criterios ambientales de la reforma de 1994 de la CN, discutir la posibilidad de autonomías (distritales y de comunas) y configuraciones para representación directa, límites a las reelecciones de legisladores e intendentes. Todo esto no está en el proyecto», afirmó el bowense y cerró: «El gobierno tenía también la posibilidad de proponer la oportunidad de reelección del gobernador, con lo que estoy de acuerdo».

Por estos motivos, es que el representante del Partido Justicialista se manifestó en contra del proyecto vigente para la reforma de la Constitución Provincial y, según su perspectivo en Cámara de Diputados, contó: «No solamente escuchamos al justicialismo, sino también a otras fuerzas políticas y creo que están (por el oficialismo) bastante lejos de conseguir el número para que esto prospere». Ante esta situación, reiteró: «Yo soy materia dispuesta, y creo que muchos lo somos, de discutir una reforma pero no con estos argumentos. Con un buen proyecto podemos dar este debate, pero así no van a tener mucho apoyo».

En cuanto a la cuestión del gasto público, tan importante según Majstruk dentro del proyecto de la Reforma Constitucional que plantea el oficialismo, el Diputado opinó que es fácil de recortar y detalló algunos de los sectores en los que aplicaría recortes. «En pauta publicitaria, en la Legislatura, que tiene costos altísimos en ceremoniales y protocolos, en los sueldos de funcionarios y asesores, de los que siempre hemos sido críticos, e incluso de la cantidad de legisladores», expresó. Con estos puntos a tener en cuenta a la hora de hablar de reducir el gasto público, reiteró su posición a favor de mantener la bicameralidad que les da independencia que tienen diputados y senadores al momento de tratar cada ley.