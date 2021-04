El Diputado provincial Gustavo Majstruk explicó el motivo del pedido de la rendición de cuentas sobre el Mecanismo de Emergencia autorizado por la Legislatura y que continuará durante los próximos meses en la provincia, para que el Poder Ejecutivo puede actuar con rapidez en la compra de insumos para combatir la pandemia del coronavirus.

Gustavo Majstruk, representante del PJ y de Alvear en la Cámara de Diputados de Mendoza, habló con FM VIÑAS sobre la emergencia sanitaria. «Tengo la postura personal sobre esto de que tiene que darse, ya que nadie es ajeno a lo que está pasando en el país y el mundo. Son mecanismos de los que no hay que abusar, pero sirven para agilizar la burocracia típica», afirmó Majstruk. Asimismo, agregó: «El peronismo le ha pedido al gobernador la rendición de cuentas necesarias».

En cuanto al motivo de esta solicitud, el bowense detalló: «Todas las emergencias tienen un trato especial para abreviar pasos burocráticos y que el Ejecutivo pueda hacer compras directas. Pero con eso mismo viene la duda de la buena o mala administración de la ‘emergencia’. Por eso el Justicialismo le ha pedido a la Ministra de Salud que asista a la Legislatura para contarnos cuáles han sido los métodos que se han llevado a cabo».

Además, Majstruk afirmó que no pusieron palos en la rueda. «No he sido crítico porque no había un manual de cómo actuar frente a la pandemia», analizó, y sentenció: «Pero si vamos a extender la emergencia, lo mínimo que tiene que hacer el gobernador es rendir algunas cuentas. No hubo trabas por otros lados y por eso creo que estuvimos a la altura de este momento tan difícil».

•L.A.