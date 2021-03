El Diputado Provincial Gustavo Majstruk pidió acciones de parte del Ministerio de Inseguridad para evitar los hechos delictivos que sufre Alvear, al igual que el resto de la provincia. Además, reclamó mayor presencia del Ministro Levrine, con quien aseguró que no ha tenido diálogo.

En diálogo con FM VIÑAS, Gustavo Majstruk criticó al Ministerio de Seguridad provincial por la falta de un plan para combatir los hechos delictivos. «Hice un pedido en la primera sesión de enero, advirtiendo que nuevamente estamos ante hechos graves en la zona sur y no vemos ninguna resolución al respecto«, manifestó el Diputado y recordó que a fines de 2017 hubo un proyecto que nunca se puso en marcha: «Nos enviaron un plan de acción, con una serie de objetivos, más efectivos, acciones para seguir y eso a uno le tapa la boca, en el buen sentido«.

Sin embargo, el legislador lamentó: «Pasó el tiempo y nada de eso ocurrió. Y ahora, como contracara está el enojo de la sociedad por una sobreactuación que creo que hay respecto a los controles de tránsito«. En este sentido, Majstruk explicó: «Nadie tiene problemas en que haya controles de tránsito, pero se nos está escapando la tortuga por otro lado, porque hay robos, asaltos, hechos violentos y se concentran en esta área, que a uno le da la sospecha de los han mandado a recaudar y nada más«.

En cuanto al Ministro de Seguridad de la provincia, aseguró: «No le conocemos ni la voz ni la cara, desgraciadamente«. En contraposición, aseguró: «Antes yo tuve discusiones personales, no acordamos en la mayoría de las veces, pero por lo menos uno tenía la posibilidad de hablar, nos dejaba más o menos conformes porque había un interés. Al nuevo Ministro no lo hemos escuchado hablar, no sabemos cómo piensa y las acciones son inexistentes«.